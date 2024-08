Así recordó Aura Cristina Geithner su relación con Miguel Varoni: "Fue duro afrontarlo"

La reconocida actriz y cantante, Aura Cristina Geithner, de 57 años, ha pasado a lo largo de su vida profesional del éxito en la industria del entretenimiento a algunos escándalos que, a hoy, han dejado huella en los televidentes. Entre estos, su romance secreto con el actor Miguel Varoni, protagonista de ‘Pedro el escamoso’.

Aura Cristina confesó aLos Informantesque durante la grabación de la telenovela ‘La potra zaina’, en 1993, se enamoró de Miguel Varoni, pese a que él estaba casado con la también actriz Patricia Ércole. La química entre ambos empezó a notarse en el set, era evidente para los compañeros de trabajo, y en poco tiempo empezó en extenderse a todo el público.

El hecho fue una polémica que ocasionó la ruptura entre Ércole y Varoni. “Eso fue un escándalo en esa época, fue muy duro afrontar eso, pero nada que el alma no pueda sanar y el tiempo. Hoy en día, todo ese pasado lo abrazo con amor y cariño”, afirmó la actriz colombiana.

Tres años después, la relación llegó a su fin por diferencias entre ambos y por la presión de ser señalada de haber acabado un matrimonio que estaba en pleno auge mediático como unas de las parejas del momento.

Los romances de Aura Cristina Geithner

Aura Cristina Geithner se ha caracterizado por ser una mujer carismática y, por tanto, no le tiene miedo a exponer su vida púbica, entre ello, sus amores fallidos. Luego, de la polémica con Varoni, en 1997, la actriz fijó sus ojos en el galán Marcelo Dos Santos, con quien se casó y tuvo su único hijo, Demian Dos Santos.

No obstante, después de dos años de relación, anunciaron su divorcio generando diferentes rumores y versiones de su ruptura. Además, tuvo que hacer frente a problemas legales, ya que Marcelo aseguró que ella lo alejó de su hijo. Mientras ella lo acusó de maltrato físico y psicológico.

A hoy, Aura Cristina solamente se comunica con Marcelo para lo estrictamente necesario. “Tenemos una relación cordial, pero no somos amigos. Lo tengo en el WhatsApp por temas de mi hijo, sino no, no lo tendría”, afirmó.

Su última pareja conocida fue un exboxeador que conoció por Facebook y con quien acabó en muy malos términos. “‘¿Has tenido relaciones tóxicas?’ Sí, total. Es una relación poco sana, que no te hace feliz y que ninguno de los dos es feliz. Lo único que existe es el reclamo, la pelea, en inclusive la violencia...Sí viví violencia emocional”, aseguró.

Aunque ha tenido que superar las polémicas de su vida amorosa, se encuentra satisfecha con su nueva versión de sí misma, sigue trabajando en proyectos personales y profesionales, así como su inició en OnlyFans y el éxito de su contenido.