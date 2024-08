Aura Cristina Geithner: una vida entre luces y sombras, de éxitos y escándalos

La reconocida actriz y cantante, Aura Cristina Geithner, de 57 años, ha tenido una exitosa trayectoria profesional. Nació en Colombia, pero la mayor parte de su vida vivió en México, donde estudió Relaciones Internacionales y Pintura. La Red reveló momentos de su vida, donde ha sido envuelta en polémicas y escándalos.

Desde muy joven empezó a destacarse en diferentes producciones nacionales e internacionales como ‘La casa de las dos palmas’, ‘La potra Zaina’, ‘Mujeres asesinas’, entre otras que le dieron un giro completo a su vida.

En medio de la grabación de ‘La Potra Zaina’ la actriz se enamoró perdidamente de Miguel Varoni con quien comenzó una relación amorosa clandestina, ya que, el actor se encontraba casado con Patricia Ércole. “Si yo en este momento de mi vida hubiera vivido todo lo que pasó en la telenovela, lo hubiera manejado totalmente diferente. Lo hubiera asumido, enfrentado, pero era una época de una cantidad de paradigmas, prejuicios y machista...Yo por el simple hecho de haberme enamorado fui castigada”, aseguró.

Aura Cristina se ha caracterizado por ser una mujer carismática, de espíritu libre y que no le gusta que le impongan lo que debe o no hacer. Pero eso, le ha traído muchos problemas en donde ha sido juzgada y criticada. “Fue doloroso enfrentar una sociedad castigadora, donde él era el rey premiado y yo era la mala del paseo. Si yo no hubiera tenido la valentía que tuve, quizá Aura Cristina Geithner hubiera desaparecido”.

En 1997, la actriz fijó sus ojos en el galán Marcelo Dos Santos, con quien se casó y tuvo a su único hijo, Demian Dos Santos. Después de dos años de relación, anunciaron su divorcio generando diferentes rumores y versiones de su ruptura. “Pienso que cuando una relación no es muy sana en su cotidianidad es mejor terminarla, y eso fue lo que yo hice”, mencionó la actriz.

También tuvo que enfrentar la distancia de su hijo, ya que Marcelo aseguró que ella alejó a Demian de su vida. Después ella lo acusó por maltrato físico y psicológico. Un hecho polémico que tenía al ojo a toda la presa rosa colombiana.

Pese a la ruptura amorosa y los conflictos entre ambos, Aura Cristina le dio de nuevo la oportunidad al amor con alguien que conoció por redes sociales. “Uno puede amar millones de veces, yo me enamoré, vivimos juntos e hicimos una boda simbólica, pero las promesas se fueron rompiendo”, afirmó.

Era tal la controversia de sus relaciones fallidas que en un libro se atrevieron a afirmar que Aura Cristina estaba involucrada con narcotraficantes, como una dama de compañía. “Me pareció injusto y calumnia. Hablé con mis abogados y ganamos, eran puras suposiciones”, indicó.

En 2021, decidió abrir su cuenta de OnlyFans para crear contenido exclusivo a sus seguidores, lo que provocó una ola de reacciones en todas las redes sociales. Hay quienes aplauden su decisión como su hijo Demian, pero hay otros, que, aunque está acostumbrada, no están de acuerdo con su postura.

“Me gusta ese hilo delgadito entre la sensualidad y la sexualidad...Me gusta provocar, me gusta despertar pasiones. Siento que puedo hacer lo que me encanta y también es una manera de gritar y decirle a muchas mujeres que somos siempre mujeres. Nunca dejes por paradigmas y prejuicios de ser y manifestar esa sensualidad”, concluyó.