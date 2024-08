Aura Cristina Geithner incursionó en la industria del contenido para adultos en la plataforma OnlyFans. Tras la pandemia, la actriz decidió dar un giro completo a su vida profesional, ya que con las escazas oportunidades laborales tuvo que reinventarse. Los Informantesconoció sobre su vida, a lo que se dedica y cuánto gana por vender su ropa interior.

"Yo no hago pornografía. OnlyFans es una plataforma que no tiene muchas restricciones... Si tú quieres ser una modelo explícita lo puedes hacer, yo no", explicó Geithner, dejando claro que ella se considera una modelo erótica.

La colombiana de 57 años reveló que esta nueva faceta de su vida le ha permito alcanzar un éxito económico notable, logrando triplicar sus ingresos, comparándolo con su época como actriz y cantante. "Yo me considero como una modelo erótica, o sea, porque juego con disfraces, con fetiches, hago videos, pero son muy tranquilos. Creo que lo máximo que he hecho son audios explícitos", mencionó.

Ella sabe hasta donde llegar y pone sus límites, de hecho, aseguró que valora la lealtad de sus suscriptores y, por ello, da lo mejor de sí para que sigan fiel a su contenido. Además, decidió poner a la venta su ropa interior y los precios oscilan entre los 40 y 150 dólares.

“Quiero aclarar que estas tangas son limpias, o sea, son mis tangas perfumadas y empacadas con una dedicatoria y una foto mía super linda...Ganó tres veces, cuatro veces más”, agregó.

Geinther ha demostrado saber capitalizar su imagen y su carrera, pero, sobre todo, ha dejado claro que no le importa lo que piensen sus conocidos y familiares de lo que hace en sus redes sociales.

¿Cómo empezó Aura Cristina Geithner en OnlyFans?

Después de varios años muy difíciles para ella, tanto en lo personal como en lo profesional, volvió a Medellín donde conoció a un empresario que le ofreció ser parte del negocio de las webcam y OnlyFans. "Me dijo una cosa que me dio tranquilidad. Dijo, ‘no te preocupes, los límites los pones tú’", y, por ello, tomó la decisión de emprender allí.

Aura Cristina Geithner ha sabido adaptarse y evolucionar. Sin dejar de lado su vida artística y su proyecto de sacar adelante un álbum de vallenato, sigue manteniendo su independencia y el carisma que siempre la ha caracterizado. “Es mi vida y yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie”, concluyó.

