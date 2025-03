Los Informantes: deportado por Trump, desplazados por el cambio climático y chef en la cárcel

Como todos los domingos, en este capítulo de Los Informantes , presentamos tres grandes historias: la desgarradora experiencia de Jaime Valdiris, un colombiano deportado de Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump; la lucha de comunidades en Colombia contra el avance del cambio climático; y la insólita historia de Sdan Hinestroza, un chef que terminó en la cárcel por la trampa de un delincuente para que le cocinara.

Pesadilla de colombiano deportado por Trump

Jaime Valdiris, un colombiano de 51 años, compartió su desgarradora experiencia tras ser deportado por el gobierno de Trump. Después de años de planear su viaje y endeudarse con prestamistas ilegales, Jaime confió en coyotes para cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Sin embargo, su sueño americano se convirtió en una pesadilla cuando fue capturado y deportado.

En su relato, Jaime describió las duras condiciones que enfrentó durante su intento de cruzar la frontera y su posterior detención. "Yo me fui a buscar el sueño americano y lo que fui a encontrar fue un sueño de infierno, el sueño de la odisea, una pesadilla", señaló. Además, mencionó cómo fue tratado como un delincuente y las difíciles condiciones en el albergue donde estuvo detenido.

Ahora, de regreso en Colombia, Jaime enfrenta una deuda de más de $25 millones y lucha por encontrar un trabajo que le permita salir adelante. "Fue el peor error que he hecho en mi vida, irme a Estados Unidos a haber vivido el infierno que viví", afirmó.

Desplazados por el mar: el cambio climático amenaza comunidades enteras

El cambio climático está desplazando comunidades completas, no solo por la violencia, sino también por la erosión costera que destruye casas y cobra vidas. Mientras el nivel de las aguas sube, comunidades se ven obligadas a abandonar sus hogares.

En Colombia, muchas comunidades indígenas viven con miedo, pero aún tienen esperanza. La erosión costera está arrasando pueblos enteros y algunas de las ciudades más grandes del mundo podrían quedar bajo el agua en las próximas décadas.

Chef fue a la cárcel por una trampa: la increíble historia de Sdan Hinestroza

Sdan Hinestroza, un chef famoso por sus platos, fue víctima de una trampa en Venezuela que lo llevó a la cárcel para convertirse en el cocinero personal de un ladrón de bancos. "Nunca he ido a un psicólogo, siempre me gustaría hablar con uno porque son cosas que me tienen a mí marcado de por vida", confesó Hinestroza.

En 2015, mientras trabajaba en San Cristóbal, Venezuela, Hinestroza fue arrestado bajo falsas acusaciones y condenado a más de siete años en la cárcel de Santa Ana, conocida por su violencia. "La juez me dice ‘Lo vamos a condenar a 7 años y 4 meses por 7 g de coca y un porte de arma ilegal’, si yo no tengo nada", recordó.

Durante su tiempo en prisión, Hinestroza se convirtió en el chef personal del pran de la cárcel, Emilio, quien lo había atrapado. "A lo último ya yo tomaba con él y hablaba conmigo. Me decía, ‘perdóneme, a usted no le va a pasar nada, yo solo quería que usted viniera a cocinar’", afirmó. Tras cumplir su condena, Hinestroza logró obtener su libertad y ahora continúa su carrera culinaria en Medellín, Colombia.