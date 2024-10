¿Cuál es el método de Jaime García, la calculadora humana, para ser un genio matemático?

La calculadora humana, Jaime García Serrano, de 68 años, ha sido galardonado con 13 récords mundiales por su genialidad en las matemáticas. En su niñez no era el mejor estudiante, pero lo que no sabía era que más tarde se convertiría en una figura destacada en esta área. Los Informantes no solo lo puso a prueba, sino que también lo retó a revelar su método de aprendizaje.

“A mí me iba mal. Yo fui un estudiante común y corriente y perdía matemática, porque me dedicaba más que todo era al fútbol”, afirmó Jaime García. Una grave lesión lo alejó de su sueño de ser futbolista. Mientras se recuperaba en su habitación, comenzó a desarrollar fórmulas matemáticas que nunca creyó posible realizar.

“En mi habitación fue donde saqué las fórmulas que fueron las raíces, la de los logaritmos, lo de las razones trigonométricas, fue acá donde me inspiré”, mencionó.

Este santandereano ha dispuesto todo su conocimiento para competir contra la rapidez y precisión de computadores y calculadoras, logrando en milésimas de segundo resultados de cifras inimaginables. Todo el día realiza cálculos matemáticos con números que encuentra al azar en su vida cotidiana, ya sea en las placas de los vehículos o en el supermercado.

Jaime García ha dejado atónitos a miles de matemáticos desde Argentina hasta Japón. Hace un mes, intentó romper ocho récords de cálculos en un evento en Málaga, Santander, los cuales están en revisión.

Jaime García Serrano, de 68 años, ha sido galardonado con 13 récords mundiales. Los Informantes

Uno de sus momentos más memorables fue cuando conoció al escritor Gabriel García Márquez, después de publicar uno de sus libros en la misma editorial del Premio Nobel. “Dijo ‘yo lo conozco, lo he visto en televisión’. Entonces me llamaron y estuve con él en el restaurante. En ese tiempo era la calculadora, entonces la sacó y me puso hacer cuentas, más sorprendido quedó. Y me dijo ‘Jaime, yo nunca en la vida le he pedido un autógrafo a alguien, pero me puede firmar el libro’”, recordó.

El método del genio matemático

El método de Jaime García, más conocido como ‘La calculadora humana’, es relacionar los números con todo tipo de cosas, como colores, letras e, incluso, con objetos y animales. “Cuando estaba aprendiendo a escribir, la profesora decía que el dos era como un patico, el tres era como un trébol y el seis se representaba con un asterisco, porque tiene seis punticas”, explicó García.

A partir de esas relaciones fue que empezó a encontrar maneras más rápidas de hacer los cálculos, o como él los llama, los métodos abreviados. “Hacer las cosas diferentes. Eso se les enseña a los niños y ellos se van motivando”, agregó.

Actualmente, dicta conferencias, recibe invitaciones de universidades y realiza entrevistas. Además, es profesor en una academia donde enseña a los niños desde lo más elemental hasta lo más complejo de las operaciones matemáticas. “Me gustaría preparar a los profesores y enseñarles cómo se maneja el ábaco, porque muchos colegios los dejan en el salón como adornos, pero no saben el verdadero significado porque esa fue la primera calculadora que el hombre inventó”, enfatizó.

Su talento y conocimiento pueden ser una herramienta importante para inspirar a los niños desde edades tempranas, ayudándolos a dejar de “sufrir” con esta materia y a verla con otros ojos. Con su ejemplo, Jaime García demuestra que las matemáticas también son fascinantes.