Del otro lado del jardín: la historia real del escritor paisa que ayudó a su madre a morir

En 2015, Los Informantes conoció la emotiva historia de Carlos Framb, un poeta antioqueño que, enfrentándose al sufrimiento de su madre, Luz Mila Alzate, tomó la difícil decisión de ayudarla a morir. A través de su libro 'Del otro lado del jardín' reveló, no solo su experiencia personal con el suicidio asistido, sino también el profundo amor que motivó su decisión. El relato ahora fue adaptado al cine y reflexiona sobre la dignidad en el final de la vida.

"Nos acostamos juntos en su cama, yo le tomé la mano y, es curioso, empezó a conversar de cosas como cotidianas, excepto por lo que quería - me dijo - un funeral con mucha gente y tal vestido”, recordó Framb sobre la charla que tuvo con su madre mientras ella se iba durmiendo producto de la droga que le suministró para que pudiera fallecer.

“En 10 minutos está totalmente dormida y luego empezó una respiración pesada y, rápidamente, llegó el momento en que la droga obró y supe que había cruzado la añorada puerta”, aseguró.

Carlos Framb asistió el suicidio de su madre

El sábado 20 de octubre de 2007, a los 82 años, Luz Mila Alzate se suicidó después de una lucha de casi cinco años con su cuerpo enfermo y con una tristeza insoportable le puso fin a su vida con la ayuda de su hijo Carlos.

Framb buscó la forma más dulce para que se fuera y pudiera descansar. Le preparó una pócima y la llevó de la mano hasta el más allá. “Esa tarde yo regresé, nos tomamos un vodka y yo le anuncié que ella ya tenía lo que hacía falta... ella me cogió la mano y me dijo ‘mijito entonces llegó la hora”.

Doña Luz Mila Alzate rezó en su habitación y juntos prepararon el “cóctel” que la ayudaría a acabar con su sufrimiento. “Un yogurt, la morfina, fuimos a la habitación, ella se fumó un cigarrillo y tomó el pocillo y bebió", recordó el autor de 'Del otro lado del jardín'.

Carlos Framb plasmó cómo ayudó a su madre a morir en el libro Del otro lado del jardín Foto: Colprensa

“Logró morir como siempre quiso, sin miedo y sin pesar... Mi mamá no era depresiva, era una mujer triste que a partir de la pérdida de la visión y de la movilidad no quiso ya vivir más”, señaló sobre los dolores llevaron a su madre a tomar esta decisión.

Doña Luz Mila Alzate y su hijo Carlos Framb tenían una relación muy cercana y vivían juntos. Él la cuidaba y la acompañaba siempre. Se sentía frustrado porque no estaba escribiendo y no tenía pareja ni a nadie en su vida solo a su mamá. Si ella no estaba, Carlos no tenía ninguna razón para vivir. Así que decidió acompañarla.

No quería quedarse solo y sin que su madre supiera, para no causarle ninguna angustia adicional, decidió acompañarla y morir junto a ella. Cuando estuviera seguro de que ella ya no estaba, seguiría él.

Le escribió una carta a su hermano, en la madrugada salió a dar una vuelta por su barrio, volvió a su casa, escuchó música y preparó su “cóctel”. Las cosas no salieron como estaban previstas y terminó siendo un intento de suicidio.

Al día siguiente, el hermano de Carlos los encontró: a Luz Mila muerta y a Carlos agonizando. Tres días después se despierta en el hospital, ya enterraron a su mamá y no se imagina lo que le esperaba.

“Cuando llegan los fiscales a acusarme de homicidio y se anuncia que voy para la cárcel”, rememoró el poeta quien rechazó los cargos. Dio la pelea desde la cárcel, logró cambiar el delito por el que se le acusaba y lo condenaron a 16 meses por ayudar al suicidio de su madre. A los cinco meses salió con libertad condicional.

La decisión de morir dignamente

En Los Informantes, el autor recordó cómo fue el proceso para que su madre tomara la decisión de morir.

“La encontré llorando sola, muy desconsolada y ese fue el momento, yo le dije, ‘negrita, yo hago lo que usted me pida’, porque ella decía ‘no quiero vivir así tan ciega’, entonces me dijo ‘bueno mijito, consiga lo que necesita y me cuenta’” y desde ahí Carlos Framb no descansó hasta que le cumplió su deseo.

Doña Luz Mila era una mujer católica y no fue nada fácil tomar la decisión de quitarse la vida. El autor afirma que casi todas las noches sueña con ella y que no siente culpa por lo sucedido: “No hay culpa porque la única motivación mía fue el amor”.

Del otro lado del jardín

Carlos Henao Álzate se cambió el nombre a Carlos Framb, publicó toda la historia del suicidio de su madre en la novela 'Del otro lado del jardín', testimonio que ahora es una película en la plataforma de streaming HBO Max. Una prueba del amor incondicional y la valentía al final de la vida.