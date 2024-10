La periodista Clara Estrada tuvo la capacidad de transformar el dolor y un severo cáncer en una oportunidad para fortalecer su amor propio. Esta situación de salud la llevó a encontrar un propósito diferente: vio en su enfermedad una razón para crecer, vivir cada instante a plenitud y, de paso, inspirar a otros. En 2022, Los Informantes conoció su inspiradora historia de vida.

“Me duele estar sentada, parada, acostada, caminar. Hoy vivo con dolor, pero si yo dejo que el dolor me gobierne, yo sería la mujer más amargada del mundo. Toca entender que una parte de mi cuerpo está con mucho dolor, pero no me puede gobernar”, comentó Clara Estrada, quien enfrentó dos diagnósticos graves en poco tiempo.

El primero de ellos fue un cáncer en la pelvis y, posteriormente, lupus, una enfermedad autoinmunitaria que afecta la piel, el cerebro, los pulmones, el corazón y otros órganos vitales. Pese a todo, ha enfrentado sus problemas de salud con valentía y la mejor disposición, ya que aprender a vivir con un dolor intenso no es nada fácil.

“Yo procuro ver el vaso medio lleno al medio vacío, pero es verdad, porque con esta enfermedad yo dije ‘o esto me hunde, me acaba, me destroza y me muero, porque la actitud no lo alivia a uno’...Pero yo confío en la experiencia médica. Aprendí a que me ayuden, pero también a ayudarme”, mencionó.

"Aprendí a que, como esto es lo que hay y como yo no voy a echarme a morir porque ‘ay, hace unos años me dio un cáncer, acabó conmigo, me dejó con mitad de cadera, entonces ya no puedo hacer nada’, no. Yo digo: vino un cáncer, me agarró un gran pedazo, pero no acabó conmigo, porque yo no soy la cadera, yo tengo que seguir, pero gozándome esto”, es su reflexión.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dolor crónico es y debe tratarse como una enfermedad. “Un día dije ‘llevo dos años, todas las noches de mi vida, tomando un medicamento’ y, con tanta noticia sobre la adición a estos medicamentos, dije ‘mañana no me la tomo’”, contó a Los Informantes.

Clara Estrada es madre y una destacada profesional. Estudió Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y ha participado en varios proyectos periodísticos. Siempre transmite optimismo, a pesar de padecer un dolor que parece haberse convertido en una segunda piel.

“Empieza el dolor y digo ‘esto está tremendo’, pero yo soy más que el dolor, o sea, está en una parte de mi cuerpo, pero el resto de mi cuerpo, mi alma y mi cabeza están bien. Hago consciente el resto de mi cuerpo que no me está doliendo”, afirmó.

Convirtió el dolor

Su capacidad para enfrentar la adversidad con una actitud positiva la ha convertido en una fuente de inspiración para sí misma y, por qué no, para muchos que padecen enfermedades similares.

Aunque ya no hay rastros del cáncer que le afectó la cadera, los médicos le diagnosticaron lupus. Sin embargo, ella ha tenido la disciplina y la inteligencia emocional para convertir la enfermedad en energía sanadora.

Según la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor en América Latina, alrededor de 190 millones de personas viven con dolor crónico, un dolor que perdura más de tres meses y que, desde entonces, deja de ser un síntoma para convertirse en una enfermedad.

Además de los medicamentos y la ayuda psicológica, Clara Estrada tiene claro que la actitud positiva es su mejor remedio para cualquier enfermedad. “Cuando uno empieza a pegarse de lo que le falta, de lo que ya no está, se martiriza. Y que jartera vivir uno toda su vida pensando ‘Ay, es que el dolor me mata’”, concluyó.

La periodista ha escrito dos libros basados en su experiencia y en el poder sanador que ha encontrado a través de sus dolencias. Ha hecho las paces consigo misma, y aunque el dolor es inevitable, su sufrimiento es opcional. Por ello, ha escogido vivir plenamente y con optimismo.

