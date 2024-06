Detrás del éxito de Esperanza Gómez hay una desgarradora vivencia de su niñez por abuso sexual

Esperanza Gómezse crio en una familia muy conservadora y rígida, con lo único que ella soñaba era ser actriz porno. Los Informantesconoció su historia en el 2014 y el secreto del éxito de una de las mujeres más famosas de la industria del cine para adultos en Colombia.

“Yo no lo hago por lucrarme económicamente de eso, sino que es como mi hobby, como al que le gusta cantar o bailar. Es una pasión”, aseguró Gómez. Ella no finge, es una de las pocas mujeres actrices pornográficas que disfruta con su trabajo. Lo que la convirtió en una de las cinco estrellas más solicitadas de esa industria en todo el mundo.

Su pareja fue quien la apoyó con su carrera para que ella se desnudará ante las cámaras sin vergüenza. Su nombre es el más buscado en internet en América Latina y España, además, ha tenido uno de los mejores rankings en las páginas webs para adultos.

“Hemos ido abriendo las puertas a ese tabú que ha existido, y yo creo que, a mí, por ejemplo, con lo que yo he hecho en Colombia también se abren puertas para mirar la industria pornográfica diferente”, señaló.

En 2019, su debut en el cine fue todo un éxito. Ganó su primer premio como mejor producción interracial y en seis meses consiguió lo que pocas actrices alcanzan después de años en la industria.

En un solo día, el sueldo de una actriz porno se compara al de una estrella de Hollywood, las grandes artistas que crean contenido para adultos pueden llegar a ganar entre 2 y 8 millones de dólares anuales.

Detrás del éxito de Esperanza Gómez hay un motivo que marcó su vida

Esperanza de pequeña fue criticada por sus hermanas, incluso la apodaron el patito feo, sin embargo, ella decidió, a lo largo de los años, demostrar lo contrario. “A mí se me volvió un reto, le voy a demostrar a ella que así no sea la mujer más linda, que no sea la que mejor cuerpo tiene, que no sea la más alta, yo puedo lograr lo que me proponga”, afirmó.

Cuando no está frente a una cámara le gusta vestir discreta, adora comer carne y apenas sale de fiesta. “Tengo una profesión que es polémica, que es criticada y censurada, pero Esperanza Gómez termina sus escenas y es una mujer que le gusta el hogar”.

Fue criada bajo una familia conservadora y estricta, donde le era prohibido bañarse sin ropa interior, sentarse de forma incorrecta o pasar por frente de la sala de su casa cuando había una visita.

Esperanza tuvo un momento de su adolescencia que no olvida, pues le marcó su vida por completo. Ella fue abusada sexualmente por un conocido de la familia. Sin embargo, hoy, toma valor para que eso que alguna vez le afectó no le impida disfrutar de su profesión actual.

¿Qué hace ahora Esperanza Gómez?

Esperanza Gómez, a sus 44 años, no tiene ninguna intención de retirarse, pero se ha preparado para ese futuro incierto de la industria pornográfica. Sacó una línea de cosméticos eróticos y una marca de ropa, además, lanzó un podcast con la sexóloga, Flavia Dos Santos llamado ‘Del saber al hacer’.

