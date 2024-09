La mujer más pequeña del mundo podría estar en Colombia. Yorleana Mosquera Gómez, de 20 años, mide 58 centímetros. Ha vivido toda su vida en condiciones de pobreza y con falta de atención médica. Si se confirma la altura de Yorleana, podría desbancar a la actriz india Jyoti Amge, quien ostenta el récord con 62,8 centímetros.

>>>¿Qué condición padece Yorleana Mosquera, la mujer más pequeña de Colombia?

Yorleana vive en el municipio de Tadó, en Chocó, en una casa humilde con sus tías y primos. Más de 10 personas se reparten en seis habitaciones. Sus condiciones de vida son precarias, ya que la situación económica de su familia es complicada.

"Este pueblo anda peligroso y yo mantengo mucho miedo por mi peladita. Mis otras hijas ya están grandes, ellas pueden correr, pero mi hija no corre, no camina. Y yo el miedo que tengo es por mi peladita, porque de todas maneras uno no sabe”, afirmó Rosa Onny Gómez, madre de Yorleana.

Publicidad

>>>Yorleana Mosquera, la mujer más pequeña de Colombia, clama por apoyo debido a su condición

Las complicaciones de salud de Yorleana

Todos los días lidia con la pobreza, el aislamiento y la desescolarización. Su calidad de vida es lamentable, ya que no cuenta con una atención médica adecuada. Además, requiere que alguien se ocupe de sus necesidades.

Publicidad

Apenas un par de veces ha sido vista por un médico, pero no por un especialista. Es una joven confinada en todos los encierros. Por su condición se le dificulta vocalizar y pronunciar algunas palabras con rapidez. Sus pies y manos no tienen la suficiente fuerza y su limitada movilidad ha provocado que tenga sobrepeso, lo que agrava su salud.

>>>Colombiana podría convertirse en la mujer más pequeña del mundo: ¿cuánto mide?

Solo cursó preescolar, donde aprendió a escribir su nombre. No tiene a nadie que pueda llevarla a la escuela, ya que su madre dejó de hacerlo debido a su trabajo, y desde entonces ya han pasado varios años.

“Cuando la llevé a sacar su cédula, le dijeron que si sabía firmar. Todos los que estaban en la Registraduría se quedaron con la boca abierta al verla firmar su nombre completo”, mencionó Onny.

Publicidad

>>>¿Quiénes son las personas más pequeñas del mundo y cuánto miden?

Su madre no comprende ni ha investigado la condición de Yorleana, ya que existen más de 400 diagnósticos relacionados con el enanismo, pero hay pocos estudios sobre su tipo específico de afectación.

Publicidad

A pesar de sus problemas de salud, Yorleana siempre mantiene una sonrisa en su rostro. Lleva en sus venas el sabor del Pacífico colombiano, le gusta bailar y hacer videos.

Esta joven es un claro ejemplo de resiliencia y espera que su historia sea visibilizada para que tanto ella como su familia puedan recibir la ayuda que tanto necesitan. A pesar de las adversidades, Yorleana sigue adelante con una actitud positiva, demostrando que la fuerza de voluntad puede superar cualquier obstáculo.