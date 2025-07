Así le contó María Claudia Tarazona a su hijo de 4 años lo que pasó con Miguel Uribe Turbay

Con mucho coraje y la inagotable esperanza de la recuperación de Miguel Uribe Turbay, su esposa, María Claudia Tarazona, habló en exclusiva con Los Informantes y contó detalles de lo que su familia ha pasado luego del trágico 7 de junio en el que el senador y precandidato presidencial resultó herido de bala gravemente mientras se encontraba en un acto político en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Tanto ella, como sus tres hijas y el menor de la familia, Alejandro de 4 años, se aferran a la fe para ver de nuevo sano y alegre a Miguel Uribe Turbay, pues dice que está convencida de que el congresista está aferrado a la vida.



El día del atentado a Miguel Uribe Turbay

Según cuenta María Claudia Tarazona, mientras Miguel Uribe Turbay era trasladado desde la clínica de Fontibón en la que recibió la atención primaria hasta la Fundación Santa Fe, donde está recluido hace más de un mes y ha sido sometido a varias cirugías, ella constantemente le decía: “‘Miguel, no te mueras, tenemos que llegar, tienes que ver a tu hijo, lo tienes que volver a abrazar. Vuelve a mí, no te vayas, quédate conmigo’ y lo logró”.

Y es que esas primeras 48 horas tras el atentado fueron clave. Mientras ella tenía el corazón literalmente en la mano, a él lo operaban por primera vez y, aunque sobrevivió a esa primera cirugía, lo peor vino después: “yo subí a cuidados intensivos y unos médicos me dijeron Miguel entró en muerte cerebral”. Entre lágrimas recordó que el diagnostico fue trágico, pues le dijeron que era cuestión de horas para que su esposo muriera, por ello tuvo que hablar con sus hijas sobre el tema.

Publicidad

"Les dije: Miguel no lo logró y Miguel se va a morir. Mándenle un mensaje a Miguel, muy importante el poder hacer un cierre, despedirse. Yo voy a la clínica con los audios de las niñas en mi celular, entro a despedirme de Miguel, me acuesto encima de él y le digo: ‘Amor lindo, hiciste un trabajo maravilloso, no solamente en nuestra familia, con nuestro hijo, con las niñas, conmigo, con tu papá, sino hiciste un trabajo maravilloso en Colombia y vete tranquilo que mi promesa es yo voy a estar aquí para Alejandro, que es tu mayor tesoro, lo voy a cuidar con todas las fuerzas de mi corazón. Y cuando Alejandro tenga hijos y sus hijos tengan hijos y esos hijos vayan a tener hijos, te voy a ir a buscar y va a haber una segunda oportunidad para ti y para mí. Vete a buscar los brazos de tu mamá que yo me hago cargo’”, detalló, aún con el nudo en la garganta, al recordar ese momento devastador.



¿Cómo le contó al hijo de Miguel Uribe Turbay?

Luego llegó la conversación más difícil, hablar con Alejandro, el niño de sus ojos, de solo 4 años, el consentido de Miguel Uribe Turbay. “Lo abracé y le dije: ‘te tengo que contar una cosa, ¿te acuerdas las reuniones que vamos con papá, en las que tú saludas mucha gente?’. ‘Sí, mamá, sí me acuerdo’. ¿Qué pasó? Y le dije: ‘mira, papá, estaba en una de esas reuniones y un joven, muy joven, tomó un arma y le disparó a papá en la cabeza y papá está muy malito’”. La reacción del pequeño, según el relato, fue sobrecogedora: "Entonces él se me tiró encima y me abrazó y me dijo, "¿Por qué, mamá? ¿Por qué a mi papá?".

Sin embargo, cuando pensaron que no había nada que hacer, que todo estaba perdido, según ella, ocurrió un milagro: tras volver de hablar con sus hijos, un doctor le dijo a María Claudia algo que la llenó aún más de fe: "Es otro paciente, otro cerebro y Miguel se está recuperando”.

Publicidad

María Claudia Tarazona tiene de 45 años, es 6 años mayor que Miguel Uribe Turbay y en cada palabra se siente el dolor por la situación que están pasando, pero también su fortaleza para mantenerse en pie, lo que ha logrado, señala, gracias a tres cosas: Dios, una promesa a su esposo y mis hijos.

“Hay tres cosas que a mí me han mantenido en pie. Uno, Dios, sin duda alguna… Segundo, mi promesa a Miguel: tú con la familia, tú con los hijos, tú conmigo y yo con eso soy feliz y esa era mi promesa Miguel y yo se la hice cuando pensé que se estaba muriendo; yo me voy a hacer cargo de mis hijos voy a estar bien para ellos. Y lo tercero, por supuesto, mis hijos; yo creo que, si uno ve a su mamá capaz de salir adelante, uno es capaz de todo, eso es lo que me da fuerza”, enfatizó María Claudia Tarazona en Los Informantes.



Reciente parte médico de Miguel Uribe Turbay

Mientras resuenan los ecos de esta sobrecogedora entrevista de Los Informantes con María Claudia Tarazona, la Fundación Santa Fe dio a conocer este lunes, 14 de julio, un nuevo parte médico sobre la salud del congresista, en el que indican que continúa "con manejo multidisciplinario en la Unidad de Cuidados Intensivos", pero que ha respondido a las intervenciones, por lo que iniciará "el protocolo de neurorrehabilitación".

"El señor Miguel Uribe Turbay requiere continuar su manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos, con soporte ventilatorio mecánico y bajo sedación, al igual que con monitoreo hemodinámico y neurológico para la detección temprana de cualquier cambio. Cabe señalar que su pronóstico neurológico se mantiene reservado. Los siguientes comunicados sobre su estado de salud se emitirán según la relevancia de la evolución clínica", puntualizaron.