Cabezote Los Informantes
El diablo colombiano: el hombre que desafía los límites de las modificaciones extremas

El diablo colombiano: el hombre que desafía los límites de las modificaciones extremas

Caim Mortis, conocido como el ‘diablo colombiano’, ha llevado la modificación corporal a un nivel que desafía la imaginación. Cada rincón de su cuerpo tiene algún detalle sorprendente que no lo deja pasar desapercibido.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 8 de oct, 2025
thumbnail_Diablo-WEB.jpg

