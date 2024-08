Él es Demian, el hijo de los actores Aura Cristina Geithner y Marcelo Dos Santos

Aura Cristina Geithner, una de las actrices más reconocidas de América Latina, ha demostrado en redes sociales la gran relación que tiene con su hijo Demian Dos Santos, quien fue producto de su relación con el también actor Marcelo Dos Santos.

El joven de 25 años sabe la responsabilidad que conlleva ser hijo de dos actores reconocidos Sin embargo, tras intentar apostarle a la actuación decidió finalmente estudiar Producción Musical en Australia. Ahora, regresó a Medellín para convivir con su mamá de nuevo.

Está vez el primogénito de la actriz estará debutando en un álbum de vallenato que está haciendo su mamá. Aura Cristina ha incursionado en los géneros musicales como el pop, ranchera, llanera, pero ahora espera entregar un disco de 10 canciones en el que homenajea este estilo musical.

Un proyecto artístico que tiene a su familia llena de orgullo, ya que es la primera vez que madre e hijo tienen una oportunidad de trabajar juntos en un tan anhelado sueño.

Asimismo, la relación de ambos se ha visto muy fortalecida a través de las redes sociales donde comparten sus gustos por los conciertos, la música y el entretenimiento.

¿Cómo es la relación entre Aura Cristina Geithner y su expareja Marcelo Dos Santos?

Tras la ruptura de la relación sentimental entre Aura Cristina Geithner y el actor Marcelo Dos Santos, estuvieron envueltos en fuertes polémicas que comprometían el vínculo con su hijo Demian Dos Santos.

“Pienso que cuando una relación no es muy sana en su cotidianidad es mejor terminarla, y eso fue lo que yo hice”, mencionó la actriz a Los Informantes. Ella aseguró que Marcelo quería quitarle a su hijo porque, según él, Aura Cristina lo estaba alejando de su lado.

Asimismo, la actriz manifestó en su momento que Marcelo la maltrataba física y psicológicamente. Un hecho escandaloso que estuvo en el ojo de la prensa rosa colombiana. Pese a la ruptura amorosa y los conflictos entre ambos, llegaron a unos acuerdos por el bienestar de su hijo.

“Tenemos una relación cordial, pero no somos amigos. Lo tengo en el WhatsApp por temas de mi hijo, sino no, no lo tendría”, mencionó.

Por ahora, Aura Cristina Geithner espera seguir consolidando esa relación que tiene con su hijo Demian y esperan salir adelante con más proyectos profesionales y musicales.