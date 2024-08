Aura Cristina Geithner se reinventó: de la televisión a exitosa modelo erótica en internet

La pandemia marcó un antes y un después en la vida de Aura Cristina Geithner. Con la industria del entretenimiento en pausa y las oportunidades laborales disminuyendo, la actriz decidió dar un giro inesperado en su carrera: ahora es modelo erótica en una plataforma de contenido para adultos.

"Yo no hago pornografía. OnlyFans es una plataforma que no tiene muchas restricciones... Si tú quieres ser una modelo explícita lo puedes hacer, yo no", explicó Geithner, dejando claro que su enfoque es el modelaje erótico.

Con más de dos décadas de trayectoria en la televisión y cine en Colombia y México, Geithner ha logrado mantenerse en el ojo público, pero esta vez desde una plataforma digital.

"Yo me considero como una modelo erótica, o sea, porque juego con disfraces, con fetiches, hago videos, pero son muy tranquilos. Creo que lo máximo que he hecho son audios explícitos", señaló. Esta nueva faceta le ha permitido alcanzar un éxito económico notable, llegando a triplicar sus ingresos comparados con su época como actriz.

A pesar de no contar con millones de seguidores, Geithner valora la lealtad de sus suscriptores. "Yo nunca he pasado de 1.600 usuarios, la verdad, pero no necesito más, porque la verdad esos usuarios son fieles, o sea, son usuarios que llevan cuatro años conmigo", aseguró.

Esta actividad ha permitido que la actriz mantenga un ingreso estable y se sienta cómoda con los límites que ella misma ha establecido en su contenido.

Geithner ha demostrado saber capitalizar su imagen y su carrera. Desde la venta de ropa interior a precios que oscilan entre los 40 y 150 dólares, hasta la producción de su propio álbum de vallenato, Sentimiento vallenato, la actriz ha diversificado sus ingresos y ha demostrado que es posible reinventarse en cualquier etapa de la vida. "Ganó tres veces más de lo que ganaba en mi época de actuación", afirmó con orgullo.

A lo largo de este nuevo camino, Geithner ha encontrado en OnlyFans no solo una fuente de ingresos, sino también un espacio donde ella tiene el control total. "Me dijo una cosa que me dio tranquilidad. Dijo, ‘no te preocupes, los límites los pones tú’", recordó sobre la propuesta que le hizo un empresario del negocio de las webcams y OnlyFans, que la llevó a tomar la decisión de emprender allí.

Aura Cristina Geithner ha sabido adaptarse y evolucionar. Hoy, en Medellín, continúa trabajando en sus proyectos personales y profesionales, siempre manteniendo su independencia y su derecho a decidir sobre su vida y su cuerpo.