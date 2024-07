El mono tití cabeciblanco: un tesoro en peligro de extinción que lucha por su supervivencia

Hay menos de 7 mil monos titíes registrados en el país, la mayoría en los Montes de María, un lugar olvidado del Caribe colombiano, de gran belleza natural, pero también una tierra marcada por la guerra. Una de las características principales de este pequeño primate es que son muy territoriales y defienden su hogar hasta la muerte. El mono tití cabeciblanco es una especie 100% colombiana y está en un punto crítico de extinción. Están a un paso de desaparecer por completo de la vida silvestre.

“En Colombia hay otros titíes, pero este que tiene este pelaje blanco, así tipo rockero o Albert Einstein, nada más está en el Caribe. Cosas lindas que impresionan de la especie es lo parecido que son a nosotros los seres humanos. Viven en familias como nosotros y protegen a los suyos aguerridamente. Además, tienen un papel muy importante en su bosque y es que ayudan a reforestar a través de las semillas que se comen van sembrando por el bosque”, aseguró Rosamira, directora del proyecto tití.

Esta barranquillera ha dedicado más de 20 años de su vida para salvar y proteger a los monos titíes de la amenaza de la deforestación y de la caza. Fue directora del zoológico de esa ciudad donde conoció el trabajo de la primatóloga estadounidense Ann Shabash, con la que fundaron el proyecto tití.

Esté primate vive en el bosque seco tropical del país del que queda solo un 8% y que también está en peligro de desaparecer. A dos horas de barranquilla, en la vereda Los Límites, la comunidad aprendió a cuidar el tití, por ello, ahora es una de las principales sedes de investigación.

Una familia de campesinos y que crecieron viendo a los monos titíes, son ahora parte de este proyecto para cuidar y preservar la especie. “El propósito es saber cómo está la especie en su hábitat natural y a la vez, para poderlo resguardar y que no desaparezca la especie, porque está a punto de extinguirse. Estamos poniendo un granito de arena para que no desaparezcan de su medio ambiente. Es por eso que lo titíes no son mascotas”, señaló Félix Medina, cuidador de esta zona.

Los monos titís confrontan el tráfico ilegal

Los animales silvestres deben vivir entre las ramas y los árboles del bosque, sin embargo, no todos ellos cuentan con suerte. Las cifras de tráfico ilegal son alarmantes, en el último año, la Policía Nacional incautó 37 mil animales entre mamíferos, reptiles y aves.

“Yo creo que es desconocimiento de las personas, pues vas por las carreteras del Caribe colombiano y hay alguien vendiéndote un tití y la gente dice ‘hay que lindo, yo quiero uno para mi casa’ y lo compra y se lo lleva y no tiene ni idea que está cometiendo un delito porque bajo la ley colombiana, traficar, tener o cazar animales silvestres es ilegal y te puede dar cárcel. Pero es el desconocimiento de eso”, afirmó Rosamira.

En Colombia, en la década de los 60 y 70 exportaron más de 40 mil titíes a EE. UU., para estudiar diferentes enfermedades como el cáncer de colon, y aunque ya no se realizan estos estudios, las personas los siguen cazando para venderlos en las carreteras.

La existencia de este primate se ha convertido en un símbolo de lucha por su conservación y la memoria ambiental en una región que conoce de fondo el olvido y la devastación. “Nuestra misión es llevar este mensaje y este trabajo para el beneficio de muchas comunidades y de la especie”, concluyó la directora del proyecto tití.