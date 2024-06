Enfrentando el cáncer con valentía: la inspiradora historia de Tatiana Andia

La profesora de la Universidad de Los Andes, Tatiana Andia, de 44 años, enfrenta un cáncer de pulmón terminal con una valentía admirable. Su difícil diagnóstico llegó hace menos de un año y la obligó a confrontar la idea de la muerte de una manera que pocos pueden lograr.

Andia, economista, historiadora y doctora en sociología, ha dedicado su vida a entender y mejorar el sistema de salud en Colombia. Su trabajo la ha llevado a ser asesora del Ministerio de Salud y de entidades internacionales como el BID y el Banco Mundial. Sin embargo, ahora se enfrenta al sistema desde la perspectiva de un paciente terminal.

"Los cánceres de pulmón no se curan... pero cuando tiene ciertas mutaciones muy específicas existen ya medicamentos que han ido desarrollando muy recientemente de terapias dirigidas, entonces por ahora tengo un tratamiento que es una pastillita que me tomo todos los días”, comentó a Los Informantes.

El constante dolor de espalda que sentía era solo un síntoma de un cáncer metastásico de pulmón. A pesar de ser hija de médicos y con su gran conocimiento del sistema de salud, Tatiana nunca imaginó estar en esta situación. "Nadie puede describir bien los dolores del cáncer, son unos dolores distintos”, afirmó la profesora.

Tatiana no solo fue alumna del exministro Alejandro Gaviria, sino también su amiga y asesora de confianza. En medio de su lucha, Gaviria le escribió un cuento en forma de carta, un homenaje a su amistad y su valentía. Mientras él logra superar el cáncer, Tatiana enfrenta una situación mucho más difícil. "Voy a vivir lo que sea que quede plenamente, o sea, plenamente, he hecho fiestas, como que yo dije no voy a morir ni a vivir en función de esta cosa, o sea, pues quiero hacer las cosas que quiero hacer".

Explorando el derecho a morir dignamente en Colombia

Debido a la agresividad del cáncer que padece, Tatiana Andia ha investigado sobre el derecho a morir dignamente en Colombia. "Y ahí comencé a explorar como todos los conceptos de eutanasia, muerte digna y existe una fundación en Colombia que ha hecho un trabajo muy de avanzada, se llama la Fundación Derecho Dignamente, me afilié".

El deseo de la profesora es terminar sus días con la misma honestidad y tranquilidad con la que ha vivido. Esta historia es un homenaje en vida que celebra su valentía y coraje.