Murió Cat Janice, artista con cáncer terminal que le dedicó emotiva canción a su hijito

Cat Janice, la mujer que conmovió por su lucha contra el cáncer ycompuso una canción con el fin de recaudar fondos para su hijo, murió este 28 de febrero rodeada de su familia. Así lo anunciaron sus seres queridos a través de su cuenta de Instagram.



"Desde la casa de su infancia y rodeada de su amorosa familia, Catherine entró en paz en la luz y el amor de su creador celestial. Estamos eternamente agradecidos por el derramamiento de amor que Catherine y nuestra familia han recibido en los últimos meses. Cat vio su música llegar a lugares que nunca esperaba y descansa en paz al saber que continuará proveyendo a su hijo a través de su música. Esto no habría sido posible sin todos ustedes", se puede leer en la publicación de Instagram.

El cáncer contra el que luchó Cat Janice

En noviembre de 2021, Cat Janice sintió una masa en el cuello que creció durante los meses posteriores. Tras acudir a médicos, le detectaron un tumor maligno poco común.

La mujer fue sometida a una cirugía y posteriormente a quimioterapia. Este duro proceso lo llevó a cabo sin dejar de subir contenido a sus redes sociales.

Luego del tratamiento, los médicos le dijeron que el cáncer había desaparecido por completo, pero después de varios chequeos encontraron que la enfermedad todavía estaba en su organismo.



El cáncer terminó haciendo metástasis en los pulmones. Ante el diagnóstico desalentador, decidió dedicar sus últimos días de vida para componer una canción a su hijo de 7 años llamada 'Dance you outta my head'. Su deseo era dejarle un legado musical y económico, pues las ganancias del sencillo serían para el futuro del pequeño.

"Si no voy a estar aquí en un par de semanas quiero publicar algo, hacer una despedida final. Tenía canciones de rupturas y tristes, pero quería lanzar algo divertido", expresó Cat Janice semanas atrás.

"En un minuto estás bailando lentamente en los brazos de tu esposo y de tu increíble bebé. Al minuto siguiente estás en el hospital y escuchas la noticia. No tengo miedo porque sé que tengo muchos seres queridos a mi alrededor y estaré con mi creador", añadió.

El 19 de enero de 2024, la cantante lanzó Dance You out of my head. Solamente en YouTube, la canción lleva casi un millón de reproducciones.