El hombre intersexual que se convirtió en el primer paciente de faloplastia completa de Colombia

Andrés Giraldo, quien nació intersexual, es decir, con genitales ambiguos, fue registrado y criado como una niña, pero nunca se sintió como una. 35 años después, se convirtió en el primer paciente de faloplastia completa en Colombia, o sea, le crearon quirúrgicamente un pene. Los Informantes lo conoció en el 2021.

Su historia de dolor comenzó apenas nació, el 7 de febrero de 1985, en Pereira, cuando un médico decidió erróneamente que era una niña y lo operó, asignándole genitales femeninos. "Él me llamó, me dijo ‘es una niña’”, relató su madre, Liliana Cardona. Esta decisión marcaría el inicio de una vida llena de conflictos internos y frustraciones.

"Yo casi no salía porque me vestían como una niña y todos me miraban raro", recordó Andrés, describiendo su infancia marcada por la confusión y el rechazo.

“Yo tengo más hormonas masculinas que femeninas, entonces a mí nunca me crecieron los senos”, señaló Andrés. Creció y trató de todas las formas posibles de convencerlos de que ella era él.

Rogaba para que lo dejaran vivir como a un niño, pero como sus genitales eran femeninos, su mamá siguió empeñada en educar a una mujer.

La vida fue pasando y creció con problemas académicos y de autoestima por las burlas y preguntas que siempre le hacían. Hasta pensó en quitarse la vida.

Cuando ya tuvo uso de razón, aprovechó un paseo familiar para hacer un importante anuncio. “Yo no me siento como mujer”, aseguró. Desde ese día en adelante se llamaría Andrés.

Su vida dio un giro un domingo en la noche, cuando vio en Los Informantes la cirugía de una chica trans realizada por el doctor Álvaro Rodríguez, quien le construyó una vagina con piel de tilapia. Pensó que, si podía hacer eso, tal vez le haría un pene, lo que lo motivó a buscar al especialista.

Faloplastia, la cirugía que cambió todo

Aunque su demanda contra el médico que le realizó la operación incorrecta no prosperó, logró que se restablecieran sus derechos y ordenaran por fin la reasignación de sexo.

Andrés Giraldo, un hombre intersexual, se realizó una faloplastia completa con el doctor Álvaro Rodríguez, en Cali Foto: Los Informantes

Tras 35 años de espera, finalmente llegó al quirófano en Cali. “Yo no lo creía que ya estaba operado”, expresó Andrés, visiblemente emocionado después de la cirugía.

Un hito en la medicina

Después de casi 4 horas de intervención quirúrgica, el cuerpo de Andrés por fin estaba acorde a su identidad. Se convirtió en el primer paciente en someterse a una faloplastia completa en el país, es decir, la creación quirúrgica de un pene.

La cirugía fue todo un reto médico y la salvación para Andrés. “Yo no lo creía, que yo estaba ya operado, que ya se había podido lograr el sueño que yo tanto quería”, afirmó en Los Informantes. Fue prácticamente como volver a nacer.

Andrés Giraldo no solo reescribió su historia, sino que se ha convirtió en un símbolo de esperanza para quienes luchan con su identidad de género.

