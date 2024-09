La Nena Arrázola es una de las periodistas investigativas más importantes del país. La comunicadora, quien actualmente trabaja en el programa Los Informantes , de Caracol Televisión, superó una dura batalla contra el cáncer. Durante una entrevista en el podcast Frecuencia Femenina reveló detalles desconocidos sobre esta difícil prueba que superó.

La Nena relató el impacto inicial del primer diagnóstico que cambió su vida, donde le indicaron que padecía cáncer de mama.

“Nunca, ni en el primero ni en el segundo diagnóstico, se me atravesó por la cabeza que de eso me iba a morir”, compartió la periodista y destacó que, a pesar de las circunstancias, siempre intentó mantener una actitud positiva.

Tras iniciar el tratamiento médico, que incluía sesiones de quimioterapia, la Nena Arrázola comenzó a experimentar síntomas preocupantes: se sentía cansada y sin apetito.

Después de un viaje de trabajo decidió consultar a un médico y la situación dio un giro inesperado. “El primer examen que me hacen que tengo una migraña fuerte... luego volví, al segundo, tercer día me hacen los exámenes que debían hacerme y ahí apareció una metástasis en el hígado, luego afectó vesícula y otras partes”, explicó.

Este nuevo diagnóstico fue un golpe muy fuerte. En la clínica, sin ella enterarse, le dijeron a su familia: “No hay nada que hacer”.

Ante esta situación, la Nena encontró consuelo en su fe y le pidió a Dios que su familia no sufriera.

“Me sirvió que jamás me dijeran lo que realmente estaba pasando, sino que me dijeran que era normal y era parte del tratamiento”, comentó al recordar que siempre mantuvo la esperanza.

Incluso en los momentos más difíciles, la Nena se aferró a la idea de que todo era parte del proceso. “Incluso en el peor momento yo dije es normal, yo nunca me vi que era parte del proceso de irme, a pesar de cómo me veía y de cómo estaba, yo ya no hablaba, no abría los ojos, no caminaba, no comía”, relató.

A medida que avanzaba en su tratamiento, la periodista se dio cuenta de que sus experiencias anteriores la habían preparado para enfrentar esta batalla.

“Yo dije, pero es que no es la primera vez que yo estoy en peligro de muerte ni será la última, porque desde que empecé casi que a tener conciencia de mí siempre yo viví al límite... escojo un oficio que es el periodismo y me han amenazado yo no sé cuántas veces”, reflexionó.

Gracias a su fe, al tratamiento médico en el exterior y el apoyo constante de su familia, la Nena Arrázola logró recuperarse. Hoy, disfruta de su pasión por el deporte y su amor por el periodismo.