Así es el proceso que ha ayudado a Fredy Guarín a superar el alcoholismo: estos son los pasos

Tras estar envuelto en polémicas por problemas con el alcohol, Fredy Guarín ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas debido a su proceso de rehabilitación. En una entrevista con Los Informantes , el mediocampista confesó la dura batalla que tuvo que enfrentar contra esta adicción.

Después del éxito de su carrera deportiva, el jugador, que estuvo en clubes de renombre como Boca Juniors, Inter de Milán, Shanghái Shenhua, entre otros, tuvo que tomar medidas drásticas en su vida luego de casi perderla.

Según reveló, durante el ascenso de su carrera deportiva, no tenía límites en cuanto a los excesos, incluyendo el dinero, las fiestas y el alcohol.

“Yo lo manejaba muy bien, me emborrachaba dos días antes del partido y yo llegaba y funcionaba, ganábamos, hacía uno o dos goles”, dijo Guarín.

Su vida empezó a deteriorarse rápidamente. Perdió su matrimonio con la reconocida modelo venezolana Andreina Fiallo, con quien estuvo casado 10 años y tuvo dos hijos.

Luego de todo esto vistió la camiseta del club Shanghái Shenhua de China, donde - asegura - se “degeneró alcohólicamente”. En ese momento, mantenía una relación con la modelo paisa Sara Uribe, con quien tuvo a su tercer hijo. Un noviazgo que no prosperó.

“En China sí supe lo que era el alcohol de verdad. Me levantaba para ir a entrenar y después del entreno, alcohol. Descansaba un poco, entreno y alcohol y así era todos los días”, mencionó.

Estaba en Brasil cuando la pandemia lo sumió en una profunda soledad y su único refugio fue el alcohol. Recordó que estando allí por poco y pierde la vida.

“Yo vivía en el piso 17 y me desconecté de la vida, de todo, mi reacción fue mandarme [por el balcón]. Había una malla, salté y me devolvió, yo obviamente inconsciente de lo que estaba haciendo, yo no sé qué pasó”, aseguró.

Desde entonces, y tras aceptar que tenía un problema de adicción, decidió buscar ayuda en su profesora Lily Esperanza Rodríguez, quien lo acompaña desde su clínica de rehabilitación.

Actualmente, Fredy Guarín lleva 8 meses en sobriedad y ha compartido su testimonio en redes sociales sobre su proceso de recuperación para ayudar a otros que pasan por lo mismo.

Así es el proceso de rehabilitación

La Fundación Caminando Hacia La Luz es una entidad sin ánimo de lucro que ofrece servicios para la población en alto riesgo de consumo de sustancias y otras adicciones. Fredy Guarín ingresó a este lugar por voluntad propia, con el firme propósito de superar su problema con el alcohol.

Esta fundación comparte una filosofía basada en el compromiso con la responsabilidad individual, la ayuda mutua y el esfuerzo personal, según se explica en su página web, y el centro de rehabilitación está conformado por más de 16 profesionales en las áreas de psicología, trabajo social, psiquiatría, enfermería, medicina general y talleres.

“Manejamos un modelo de comunidad terapéutica en el cual el paciente dura cinco meses donde recibe todas las herramientas para su recuperación, enfocados en cinco etapas: adaptación, sensibilización, profundización, proyección y liderazgo”, le contó Lily Rodríguez, psicóloga especialista en adicción que ha apoyado a Fredy Guarín en su proceso de rehabilitación, a Noticias Caracol.

Cabe resaltar que a cada paciente se le establece una línea de tratamiento según su condición y cada profesional de la fundación ayuda a las personas a trabajar en un proyecto de vida y en un programa de prevención de recaídas.

Según Lily Rodríguez, son doce los pasos que deben cumplir los pacientes durante el proceso de recuperación, los cuales están acompañados de “rendición, entrega, servicio y buena voluntad”. Además, la psicóloga hace énfasis en la importancia de una “red de apoyo familiar”, ya que es fundamental en el “acompañamiento” para que las personas encuentren un “nuevo estilo de vida”.

En la misma línea, la experta especificó que todos los modelos de tratamiento están acompañados de diferentes actividades y talleres, en los cuales también se involucra a los familiares de los pacientes. La terapia, aseguró, aborda temas como la historia de vida, antecedentes psicológicos, relaciones interpersonales, inteligencia emocional y resolución de conflictos.

En cuanto al proceso de rehabilitación de Fredy Guarín afirmó: “Es un proceso donde dispuso su vida, su corazón, su mente. Logró obtener la conciencia de la enfermedad, logró hacer rendición, que es muy importante. Contó con el apoyo de sus familiares más cercanos y su red de apoyo. Además, trabaja diariamente una metodología que se llama ‘Un día a la vez’ y ‘Solo por hoy’”.

En un reciente video publicado en sus redes sociales, Fredy Guarín compartió los avances de su recuperación junto a su psicóloga y amiga Lily Rodríguez. En él reconoció que hay cosas que definitivamente no se recuperan, como el tiempo y las oportunidades laborales, familiares y personales. No obstante, trabaja para vivir en el presente e intentar recuperar parte de su vida.

El día que Fredy Guarín tomó la decisión de entrar a rehabilitación

Alejado totalmente de las canchas, regresó a Colombia luego de la pandemia. Jugaba en Millonarios hasta que un día se replicó un video en redes sociales donde se le veía alterado y en estado de embriaguez, peleando con algunos familiares.

Este suceso le hizo darse cuenta de que tenía que aceptar que los excesos estaban acabando con su vida. Fue entonces cuando buscó a su profesora de infancia, Lily, quien trabaja en el centro de rehabilitación al que ingresó.

“Este es un propósito que Dios está poniendo en nosotros, que sé que va a llegar a muchos rincones del mundo, va a tocar muchos corazones y de seguro va a salvar vidas”, comentó el exfutbolista, quien aseguró que con su historia espera poder ayudar a otros que padecen lo mismo.

Hoy en día, Guarín ya ha sentido los cambios que trae consigo la recuperación, entre ellos volver a hablar con su hija, con quien perdió el contacto por cuatro años , y el apoyo de su familia, que se muestra orgullosa del avance que ha tenido el exfutbolista.