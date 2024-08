El recuerdo de Juanes sobre su hermana, quien estuvo 27 años en coma: “Intentamos todo”

Juanes, es sin duda, uno de los artistas colombianos más importantes de la historia. El paisa ha vendido más de 16 millones de álbumes en todo el mundo y es el autor de múltiples canciones que se han convertido en verdaderos himnos para sus fanáticos. Pese a su exitosa carrera, el intérprete cargó con un dolor por décadas: su hermana estuvo en coma durante 27 años. Los Informantes escuchó su historia en el 2021.

Mientras el cantante cumplía su sueño musical, siempre tuvo el corazón un poco roto, pues su hermana seguía viviendo, pero en coma, desconectada de todo.

“Durísimo, eso es lo más duro que te puedas imaginar, cuando entró a la habitación de mi hermana, ella no está, todo apagado y mi tía y mi mamá sentadas, como llorando, y yo ¿qué pasó? ‘Que tiene una hemorragia’”, recordó.

En la casa de Juanes la música se apagó, lo que le pasó a Luz Cecilia Aristizábal fue una tragedia muy dolorosa para todos. Un parto difícil, cuando ella tenía 28 años, la dejó postrada en una cama inconsciente, en coma, durante casi tres décadas.

“Desde ese momento que nació Mariana, mi sobrina, hasta que ella falleció, fueron 27 años sin saber nada, ella nunca regresó”, señaló en Los Informantes.

El 4 de noviembre de 1992 el tiempo se detuvo y ella quedó suspendida en un limbo y desconectada completamente de todo, pero viva.

“No había O negativo en ese momento para la hemorragia que tenía que tratarse, en el hospital no había suficiente y perdió oxígeno”, aseguró.

Las ironías de la vida, nació Mariana, una bebé bella y sana que llenó de consuelo a la familia Aristizábal Vásquez, mientras que la vida Luz se detuvo en un diagnóstico triste de un estado vegetativo permanente y se convirtió con el paso de los años en un larguísimo duelo que no terminaba jamás.

Los días pasaban idénticos y luego los años y nada, Luz Cecilia nunca mejoró. “Ahí comienza una historia demasiado larga, después fallece mi papá, de cáncer de próstata y de tristeza, yo creo. Mi mamá me dijo ‘la única vez que yo vi a tu papá llorando fue cuando se enfermó Luz”.

Una historia de la que Juanes nunca había querido hablar, los dolores íntimos de una familia alegre y musical que se llenó de notas amargas, porque cuando un paciente cae en ese silencio enigmático y eterno, la familia queda rota también.

Luz Cecilia no hablaba, no caminaba, no comía por sí sola, pero estaba viva, respiraba, dormía y abría los ojos. Nunca se sabrá si sus oídos escuchaban las palabras de amor que le susurraba con fe doña Alicia, su madre, quien la cuidó con devoción esperanzada siempre en su regreso. “Intentamos todo, todo lo que había posible al alcance, todo lo intentamos”.

Mientras la carrera de Juanes despegaba, él vivía en su propia casa, en la intimidad de su hogar, un dolor que nunca lo soltaba.

"A medida que la vida va pasando y voy conociendo gente digo que todo el mundo tiene una cruz tenaz. Nosotros hemos tenido esta situación, pero cada familia, cada ser humano tiene sus problemas. Hay que aprender a vivir con las cosas”, afirmó.

La familia de Juanes siempre tuvo la esperanza de que algún día ella pudiera despertar a pesar de su condición, pero falleció en el 2019, después de 27 largos años en un coma que los marcó para siempre.

