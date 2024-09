De la fama a luchar por su vida: impactante historia del periodista Juan Guillermo Ríos

En los 80 y principios de los años 90, Colombia se paralizaba todas las noches para ver a Juan Guillermo Ríos en el Noticiero de las 7. Con un estilo único y muy particular conquistó el rating, pero después de haber conocido la fama, el dinero y el poder lo perdió todo: regresó la escasez, el dolor y casi la muerte. Los Informantes habló con el periodista en el 2023.

El 1984, tenía 37 años, carisma, rating y mucho poder. Era el periodista y presentador de noticias más popular de la televisión colombiana gracias a un estilo muy original y a una frase que acompañó todas las noches las despedidas del aclamado Noticiero: "Con paz, amor y buen genio”.

Sin embargo, hoy, con 77 años, es casi un milagro que esté vivo.

“Los médicos les dijeron a mis hijos ‘tu papá no vuelve a caminar, no vuelve a ver y no vuelve a oír, va a tener una vida muy limitada, es mejor que él se muera’”, recordó Ríos sobre un trágico diagnóstico.

Después de una cirugía para extirparle un cáncer en el riñón, sufrió una perforación en el colon, además tuvo una peritonitis muy grave que desencadenó una falla sistémica.

Debido a la gravedad en la que se encontraba, la familia empezó a hacer consultas sobre si lo desentubaban, pero afirma que se salvó gracias a que su madre no lo permitió.

En su momento, era uno de los reporteros mejor informados de la época, como él mismo dice, en su vida ha conocido tanta la ausencia como la abundancia. Ganó tres premios Simón Bolívar, cubrió la toma de la Embajada Dominicana, entrevistó a Maradona, a Chespirito y varios presidentes latinoamericanos, entre otras.

"Me volví un ser antipático"

Su famosa frase y su estilo tan particular y único lo convirtieron en el rostro más conocido de la televisión. Entre tanto, el rating iba creciendo tanto como su poder.

“Me volví un ser antipático, poco humano”, aseguró Ríos. Se creyó el cuento de la fama y pensaba que era intocable.

Tras la toma del Palacio de Justicia, su postura y su figura se volvieron sospechosas para distintos sectores que terminaron señalándolo como un amigo de la izquierda. Vetaron al noticiero y Ríos no tuvo otra salida que el retiro.

Al poco tiempo se enfrentó a graves problemas de salud y hasta un diagnóstico en el que le daban solo tres meses de vida.

“Un médico que me vio dijo ‘esos son cálculos’. El año fue pasando y encontré un médico y me dijo 'usted está invadido, tiene un tumor que le invadió el estómago y ya le cogió el pulmón y le va subiendo a la cabeza, dentro muy poco le va a el cerebro’”, recordó.

Sobrevivió a una cirugía, pero una infección le causó una peritonitis, varios paros cardiacos y un coma profundo que lo mandó a cuidados intensivos por varios meses.

Contra todos los pronósticos, Juan Guillermo Ríos logró sobreponerse. Pasó tiempos muy duros, con limitaciones de todo tipo tanto físicas, como económicas y emocionales. Gracias a su familia salió adelante.

Vea la historia completa de Los Informantes aquí: