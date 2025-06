La verdadera historia de Juanchi, el tiktoker de 89 cm que se volvió gigante en redes sociales

Juan Andrés Robles, conocido en redes como Juanchi, no mide más de 89 centímetros, pero su historia es inmensa. A sus 21 años, ha logrado lo que muchos sueñan: ser escuchado, admirado y querido por millones. Su camino no ha sido fácil, pero lo ha recorrido con una sonrisa, con humor y con una determinación que no cabe en ninguna talla. Esta es la historia de un joven que decidió que su diferencia no sería un obstáculo, sino su mayor fortaleza. Los Informantes lo conoció.

“Gracias a que yo salí a flote en redes sociales, pasamos ‘pobrecito el enanito’, ‘el enanito’ y lo convertimos en ahí va Juanchi, ahí va el tiktoker”, contó Juanchi con orgullo. Y no es para menos. Con casi 4 millones de seguidores, este joven colombiano ha logrado transformar la percepción que muchos tenían sobre las personas con enanismo.

Juan Andrés mide 89 cm, usa talla 8 de ropa, calza 19 y necesita una prótesis para evitar que sus tobillos se fracturen. Pero nada de eso lo ha detenido. Su energía, su carisma y su capacidad para hacer reír lo han convertido en una figura querida en redes sociales. “¿Juanchi es el hombre más pequeño de Colombia? No, soy como el tercero”, dice entre risas, demostrando que su tamaño no define su grandeza.

Juanchi, el joven que convirtió su diferencia en una revolución digital Foto: Los Informantes

Una infancia marcada por la diferencia

La historia de Juanchi comenzó como muchas otras: con incertidumbre. “Nací bien. Entonces, que el peso normal, que la talla normal. Entonces, fue como a los 2 años, 3 años que se dieron cuenta cuando yo estaba en el jardín y mis compañeros crecían. Y yo me quedé así chaparrito”, señaló.

Su madre, Jenny Heredia, fue testigo de ese proceso. “Inicialmente pensaron que era una acondroplasia, un enanismo común y corriente. A pesar de que él creció con ese diagnóstico, se fue quedando, se fue quedando, se fue quedando hasta que se quedó con la estatura casi de un niño de 3 años y fue cuando dijeron, ‘es una enfermedad huérfana’”.

Las enfermedades huérfanas son tan raras que muchas veces ni siquiera tienen nombre. En el caso de Juanchi, su cuerpo decidió escribir una historia única, una que los médicos no podían explicar, pero que él decidió protagonizar con valentía.

El poder de una madre que creyó en su hijo

Jenny no solo enfrentó diagnósticos médicos, también luchó contra los prejuicios sociales y familiares. Los médicos hablaban de enanismo, de displasia, de síndrome sin nombre que sonaban como trabalenguas científicos, le daban cifras, estadísticas, pronósticos, le decían que su hijo iba a necesitar cuidados especiales, que tendría limitaciones. Jenny los escuchaba, firmaba papeles, pero por dentro ya había tomado una decisión: si el mundo no estaba hecho a la medida de Juanchi, ella le iba a enseñar a transformarlo.

Mientras el mundo lo miraba con lástima, Jenny lo miraba con amor y determinación. Sabía que su hijo tenía un potencial inmenso, y se encargó de que él también lo supiera. Gracias a ese apoyo, Juanchi aprendió a ver su diferencia como una ventaja.

Así llegó la fama de TikTok

“Mi sueño es ser actor, estar en el cine, pero pues tenía que buscar otras fronteras, pues metámonos a otra parte que me guste que es la ingeniería informática”, contó Juanchi. Se graduó en pandemia y comenzó a trabajar con su papá en un matadero, mientras estudiaba ingeniería informática.

Juanchi: una historia de humor, lucha y grandes sueños Foto: Los Informantes

Fue en ese contexto, entre computadores y reses, donde nació la idea que cambiaría su vida. “Se me ocurrió la idea de hacer una publicidad en negocio y pum, se fue a viralísimo. En menos de 3 horas 1 millón de vistas”. Ese fue el punto quelo cambió todo. Juanchi descubrió que su carisma podía llegar lejos, muy lejos.

El humor como un superpoder para Juanchi

Desde entonces, sus videos se cuentan por millones de vistas. Aprovechando su tamaño y su ingenio, Juanchi ha creado un personaje que hace reír, reflexionar y, sobre todo, inspira. En la calle lo reconocen, lo saludan, lo abrazan. Es una estrella.

Pero detrás del personaje está Juan Andrés, un joven reservado, serio, enfocado. “Juan es una persona muy distinta a lo que es Juanchi. Juan es una persona reservada, muy seria. Cambio Juanchi es como el alter ego, entonces Juanchi es humor”, explicó.

Esa dualidad le permite conectar con su audiencia desde la autenticidad. No se trata solo de hacer reír, sino de mostrar que todos, sin importar su tamaño, tienen derecho a soñar en grande.

Juanchi, el fenómeno viral en TikTok Foto: Los Informantes

Un sueño que no tiene talla

Juanchi no se conforma con ser una celebridad digital. Sueña con actuar, con protagonizar películas, con demostrar que los papeles principales no tienen una talla única. Quiere que lo reconozcan por su talento, no por su estatura.

Y tiene con qué lograrlo. Su historia, su carisma y su determinación lo convierten en un candidato ideal para romper estereotipos en la industria del entretenimiento. Porque si algo ha demostrado Juanchi es que los límites están en la mente, no en el cuerpo.

Juanchi es más que un tiktoker. Es un símbolo de resiliencia, de autenticidad, de alegría. Es la prueba viviente de que la diferencia no es una debilidad, sino una fortaleza. Que se puede ser pequeño en estatura y gigante en impacto.

Porque al final, como bien lo demuestra Juanchi, el verdadero tamaño de una persona no se mide en centímetros, sino en su capacidad de hacer felices a los demás.