Así estaba el apartamento de Laura Camila Blanco luego de conocerse su extraña muerte en Bogotá

Laura Camila Blanco, de 26 años, se encontraba el pasado fin de semana departiendo con unos amigos y celebrando el grado de su pareja. Sin embargo, lo que era una noche común terminó en la muerte de la comunicadora, quien cayó desde el noveno piso de la torre en la que residía, ubicada en el sector de Salitre, en Bogotá. Desde entonces su familia ha insistido en una serie de irregularidades que se hallaron luego de que se registrara la muerte, y afirman que el principal sospechoso es el novio de la mujer.

Su hermano, Johan Blanco, contó que en un principio se informó que se trataría de un caso de suicidio ocurrido en la madrugada del domingo 27 de julio, pero la familia de la joven no cree en esta versión. "Mi hermana era una mujer que estaba llena de proyectos, llena de metas, siempre fue una mujer muy feliz y cuando no estaba feliz por x razón nos lo hacía saber. Entonces realmente no", indicó Blanco para Noticias Caracol en vivo.

Por su parte, la madre de Laura Camila, Cecilia Osorio, indicó para este noticiero pocas horas después de que se registró la muerte que ella cree que a su hija la arrojaron por la ventana. "Él (el novio) me la venía matando hace mucho tiempo. Fue apagándola y apagándola", declaró la mujer, quien describió a la pareja de Laura Camila como un hombre "celoso, dominante, egocéntrico".



¿Qué pasó la noche de la muerte de Laura Camila Blanco?

Esa noche, cuenta su hermano, Laura Camila, su novio y un grupo de amigos fueron al sector de la 85 para celebrar en un bar. En la madrugada decidieron dirigirse al apartamento de la joven. "En ese momento, nos informan los celadores después de los hechos, ellos salieron a comprar licor, a comprar unas cervezas", aseguró Johan. Hacia las 5 de la mañana, según lo que comentaron los amigos que estaban presentes, la joven comunicadora y su pareja iniciaron una discusión y se encerraron en un cuarto. "Fue cuando él salió gritando y diciendo que mi hermana supuestamente se había lanzado", agregó el hermano.

Johan indicó que Laura Camila y el novio llevaban alrededor de dos años de relación, y que esta era intermitente, pues "volvían y terminaban" con frecuencia. "El mayor tiempo en el que terminaron fueron dos meses, en los que la apoyamos al 100 % y con todo lo que ella quería hacer. Después de esos dos meses, él la buscó. Ellos fueron a una terapia de parejas en la que le dijeron a él que era celópata, y que si querían tener una relación, él se tenía que hacer tratar. Entonces él dijo que sí, que él iba a cambiar, pero nunca lo hizo", contó el familiar de la joven fallecida.

Añadió que, incluso, él evidenció agresiones físicas hacia su hermana. "Una vez llegaron a los golpes y yo me tuve que meter. Cuando mi hermana se dormía, él aprovechaba y le desbloqueaba el celular, la despertaba y pues le armaba un super problema. Era muy grosero, en el sentido no de grosería, sino que era muy humillativo, pordebajeaba demasiado a mi hermana", añadió.



Así se encontraba la habitación de Laura Camila Blanco

Johan comentó que para la familia todo parece indicar que la escena fue alterada antes de la llegada de las autoridades. Contó que el novio de la joven dijo en el interrogatorio de los investigadores que "nunca hubo agresión" y "que ella lo había empujado y que se había lanzado" después de, supuestamente, salir corriendo. Pero, para la familia, esto no tiene sentido. "La habitación de mi hermana era como de 2 metros, era muy pequeña. El apartamento era de 29 metros, entonces, no tiene sentido correr", añadió.

Dentro del apartamento "había un balde con vómito", además de que "la cama estaba desorganizada" y el bordillo de la ventana "estaba roto". Johan aseguró que su hermana, al parecer, planeaba salir, pues los celadores recogieron en el lugar donde cayó objetos como "las llaves del carro, la chaqueta y el bolso con los papeles".

Asimismo, afirmó que, aunque los celadores dijeron que habían salido a comprar licor, en el lugar no había "ningún rastro" de él, ni lastas o botellas en la basura, lo cual también llamó la atención de la familia. Por otro lado, afirmó que ellos directamente no se han hablado con quien era la pareja de Laura Camila, pero que él se intentó comunicar con la madre de la joven y le envió un mensaje, que la mujer no contestó.



Así recuerdan a Laura Camila Blanco

La mujer de 26 años fallecida es descrita por su hermano como "una mujer extraordinaria, demasiado inteligente, muy pila, muy creativa, detallista", que siempre se destacó en sus estudios y en su trabajo, y que estaba preparándose para empezar una maestría. "Con mi mamá igual éramos super unidos. Nosotros la apoyamos para que ella se fuera a vivir a a su nuevo hogar porque la vimos muy bien y ella estaba muy motivada, quería hacer su vida, cumplir sus sueños, quería viajar, proyectarse a ser una mujer en todo el sentido de la palabra", añadió. Finalmente, pidió celeridad en las investigaciones del hecho. "Esperamos cuanto antes el esclarecimiento del caso y los resultados de esta investigación", dijo.

*Esta nota contó con reportería de Juan Andrés Beltrán y de Edward Porras, de Noticias Caracol

