Milagro en el metro de Nueva York: el bebé abandonado que fue adoptado por una pareja gay

Hace 24 años, un hecho extraordinario ocurrió en Nueva York, un cuento tan especial que a veces parece irreal. Un hombre se encontró a un bebé recién nacido en el metro y terminó adoptándolo con su pareja.

Danny Stewart y Peter Mercurio no se sienten héroes, salvadores, ni personas especiales, pero la historia de cómo encontraron a un bebé en las entrañas del metro de Nueva York y se convirtieron en una familia es casi de película. El milagro que ocurrió en la noche del 28 de agosto de 2000 le ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en un cuento ilustrado para niños.

“Él no ve a nuestra familia como algo extraordinario. Es todo lo que conoce. Es su vida, tener dos papás. Me dice ‘ah, claro, me encontraron en el metro y nos volvimos una familia, así es’. Yo no soy un salvador, ni un héroe. Yo hice lo que debería hacer cualquiera”, aseguró Danny Stewart.

Esta historia, dicen, es capaz de enternecer hasta a los enemigos de la adopción de parejas del mismo sexo. Y es que es un tema que Danny vivió con su familia, sus padres no estaban de acuerdo con sus decisiones y menos con la idea de adoptar un niño. Sin embargo, hoy ellos se sienten orgullosos del amor y el trabajo en equipo que hace esta pareja.

Para ese entonces, Danny tenía 34 años y era trabajador social. Creció en una familia evangélica en Texas. “Salir del clóset fue difícil, porque iba en contra de sus creencias. Esa fue parte de la razón por la que me tomó bastantes años sentirme cómodo y sentir que podía hacerlo”.

Por otro lado, Peter era diseñador gráfico y venía de una familia liberal con origen italiano, pero él no estaba preparado para ser papá y menos para formar una familia. “Fue el embarazo menos planeado que dos hombres gays puedan imaginar”, indicó.

¿Cómo encontraron al bebé abandonado en el metro de Nueva York?

Danny iba a verse con Peter para ir a cenar, sin embargo, al último minuto decidió bajarse en otra estación porque había dejado algo en la casa. Salió de afán y al subir las escaleras de la estación del metro vio algo extraño en una esquina, junto a la puerta. Él pudo ver cómo dos pequeñas piernas se empezaron a mover, de inmediato se acercó.

“Estaba en buenas condiciones, pero sin ropa. Fue cuando noté que tenía el cordón umbilical y supe que era un recién nacido”, reveló Danny. Él llamó a las autoridades y, luego, a su novio Peter. La noticia fue primicia para todos los medios de comunicación.

Después de aquella noche, la Policía llevó al bebé a un hospital, mientras Danny y Peter siguieron con sus vidas. Ni la madre del menor, ni alguien cercano al bebé apareció, por ello, una trabajadora social buscó desesperadamente al hombre que le había salvado la vida al pequeño.

Tras seis semanas de búsqueda, la mujer pudo dar con el paradero de Danny. Ante una juez le hicieron la propuesta de adoptar al bebé. Pese a que ellos no se encontraban en buenas condiciones económicas, ni con el espacio adecuado, decidieron aceptarlo. En menos de una semana ya estaban con Kevin, el menor que llegó a sus vidas como un regalo de Navidad convirtiendo a esta pareja en una familia inmensamente feliz.