El 5 de septiembre de 1993, el estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires fue testigo de una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol mundial: la selección Colombia goleó 5-0 a Argentina en las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 1994. Este partido no solo marcó un hito para el fútbol colombiano, sino que también una mala racha para el equipo argentino.

El exarquero caleño Óscar Córdoba, uno de los héroes de esa noche, recordó en 2019 durante una entrevista con Los Informantes cómo fue aquel día: "Toda la noche por los programas de televisión llamaban a la gente para que no fueran a hacer bulla alrededor del estadio y la gente pasaba en caravana y nos metían pólvora para que no pudiéramos dormir. Era lo lindo del fútbol, que hoy día lo extraño, toda esa presión externa que genera un deporte tan bonito. ‘Vamos a matar estos manes, no sé qué’. Bueno, esto está más delicioso para ir a la cancha".

5-0 contra Argentina, un partido histórico para Colombia

Aquel día, la selección Colombia goleó sin piedad a Argentina y silenció el mítico estadio Monumental de Buenos Aires. Córdoba se consolidó como uno de los mejores arqueros del mundo, aunque, según él, algunas personas en Argentina lo confunden con René Higuita: "Primero en Argentina me dicen ‘¡qué bien tapó Higuita esa noche!’, me toca a mí decir, ese no era Higuita, era yo", señaló.

Las anotaciones colombianas fueron gracias a dos dobletes de Freddy Rincón y Faustino Asprilla, además de un gol de Adolfo ‘El Tren’ Valencia. Con un par de atajadas increíbles, Córdoba fue clave para mantener el arco en ceros. "Hay una atajada, la famosa atajada aquí a la derecha donde le hago a Batistuta y él me da la mano. Luego hay un tiro de esquina que Freddy lo lleva, lo lleva y me lo entrega casi muerto, él patea la derecha y yo lo tapo”, recordó Córdoba.

Este resultado fue fundamental para que Colombia asistiera al Mundial del 94, mientras que Argentina tuvo que enfrentar un repechaje contra Australia. La derrota fue dolorosa para la albiceleste, que venía de obtener dos títulos consecutivos en Copa América y de una racha de más de 30 partidos sin perder.

En las imágenes del partido se puede ver a Maradona desde la tribuna aplaudiendo, reconociendo el juego del equipo colombiano a pesar de haber minimizado a la selección Colombia días antes.

El 5-0 es un fantasma que hoy los argentinos recuerdan con la llegada de Colombia a la final de la Copa América 2024, donde disputará el título contra Argentina el domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami a las 7:00 p.m.

