Tras la noticia de la muerte de la médica residente Catalina Gutiérrez, quien se quitó la vida, se destaparon denuncias sobre maltrato, presión, estrés y agotamiento extremo dentro de las facultades de Medicina en Colombia. Los Informantes conoció el testimonio de una residente que enfrentó problemas de salud mental.

María Fernanda Vallejo, de 26 años, es una estudiante de último año de Medicina, a quien en el transcurso de su carrera la presión y la ansiedad por poco le cuestan la vida. Sin embargo, reveló su testimonio de supervivencia para servir de ejemplo a colegas que quieran hablar. "Es el mayor temor del personal de salud, de que seamos juzgados por la sociedad o rechazados porque eso pasa muchas veces", aseguró Vallejo.

>>>¿Salud mental de médicos está al límite? Alarma por profesionales que se quitan la vida

Decidió hablar de salud mental porque al igual que muchos médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud padeció la presión de un sistema que por poco y le cuesta la vida. “Todo el tiempo estaba llorando, estresada, frustrada. La sensación de vacío que sientes es horrible y no se lo deseo a nadie... No te puedo decir por qué me llevó a eso, porque muchas veces no hay explicación”, mencionó.

Publicidad

Ella empezó a tener cuadros de ansiedad cuando estaba en quinto semestre, pero todo empeoró al llegar a las prácticas en cuarto año. “Tuve una crisis de ansiedad en donde lo único que sientes es como la sensación de un vacío, de que te falta el aire y lo único que quieres es dejar de sentir ese dolor en tu corazón”, agregó.

>>>Salud mental de médicos colombianos, en alerta tras caso de residente que se quitó la vida

Publicidad

Tanto la carga académica como la laboral, junto a las jornadas maratónicas donde casi no hay descanso, el aprente maltrato por parte de docentes y niveles altos de presión parecen ser el día a día en muchas facultades de Medicina.

“Cuando tu ingresas a un hospital y te internan es porque tu corres el riesgo de atentar contra tu vida. Estuve 13 días interna donde recibí tratamiento farmacológico, terapias con psicología y el psiquiatra decidió darme citas de control”, indicó Vallejo.

>>>¿Quién responde por casos como el de Catalina Gutiérrez? Esto dijo rector de la Javeriana

A pesar del dolor y la angustia, María Fernanda buscó ayuda y eso la salvó la vida. Ante la escasez de datos sobre depresión y ansiedad en profesionales de la salud en Colombia, este tema aún es como un tabú del que pocos se atreven a hablar.

Publicidad

Médicos tienen mayor tasa de suicidio que otra profesión, según APA

Según un estudio de la Asociación Psiquiátrica Americana, los médicos tienen la tasa más alta de suicidio de cualquier otra profesión. “Los médicos hombres tenemos un 40% más de riesgo de llegar a suicidarnos que cualquier otro profesional de cualquier otra área y las mujeres tienen el 120% más de riesgo”, aseguró el psiquiatra y profesor de la Universidad del Rosario, Ariel Alarcón, reflejando la gravedad del problema.

Por ello, es urgente revisar el sistema de salud e instituciones, para que se tomen las medidas necesarias para proteger la salud mental de los profesionales. Además de seguir exponiendo las situaciones que viven los médicos y estudiantes de Medicina para que sea un llamado a la acción y prevenir cualquier caso de suicidio.

Publicidad