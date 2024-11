Revelaciones de la mamá de Luis Santiago sobre Orlando Pelayo tras 16 años del crimen: "Un monstruo"

El secuestro y el asesinato de Luis Santiago Lozano, en 2008, cuando el pequeño tenía solo 11 meses, conmocionó al país y abrió el debate en el Congreso sobre la prisión perpetua para asesinos y violadores de niños. 16 años después, Los Informantes habló con Ivonne, la madre del menor quien sigue reconstruyendo su vida tras la tragedia.

Luis Santiago era su vida, le recordaba a su abuelo, un alemán que cruzó el océano durante la Segunda Guerra Mundial y llegó a Colombia para empezar de nuevo.

Así fue el crimen de Luis Santiago

Ivonne trabajaba en un cultivo de flores y vivía en una finca junto a su tía en la vereda Tiquiza, en Chía.

Era 23 de septiembre, a Santiago le faltaba un mes para cumplir un año, todo transcurrió normalmente ese día, ella llegó de trabajar y recogió al bebé de donde papás. “Ese día que pasó lo del secuestro de Santi él estaba cumpliendo 11 mesecitos. Nosotros siempre le celebrábamos todos los meses, le comprábamos su tortica”, recordó la madre.

A las 7:30 de la noche vieron juntos la televisión e Ivonne le preparó un tetero a Luis Santiago y cuando se estaba quedando dormida, un hombre vestido completamente de negro irrumpió en su hogar.

"Me alerto, me intento parar y empieza a golpearme y yo obviamente tampoco me le dejé, empecé a golpearlo, lo tumbé dos veces contra un espejo grande, le alcanzo a levantar el pasamontañas y le rasguñó la cara”, aseguró.

Nadie escuchó los gritos esa noche, luego una segunda persona entró a la habitación y por su voz supo que era una mujer; entre ambos intentaron someterla. Luego de minutos que parecieron horas vino el silencio, no podía respirar por la presión de la cinta en su cuello, tampoco escuchaba a Santiago y se movió como pudo para tratar de salir de la casa y pedir ayuda.

"El desespero de saber que mi hijo no estaba y que lo tenían esos miserables no me podía dejar en paz, tenía que salir y luchar por mi hijo”, señaló.

Luis Santiago estaba a pocos días de cumplir su primer año cuando fue secuestrado y asesinado Foto: Archivo personal / Los Informantes

Ivonne fue auxiliada por sus vecinos, quienes llamaron a la Policía y la trasladaron al hospital de Chía. Junto a su pareja, Orlando Pelayo, denunciaron el secuestro y el país se movilizó en solidaridad.

“La cara de angustia (de él) fue tremenda, empieza a decirme: ‘el niño va a aparecer, él es un ángel y va a aparecer”, recordó.

Los investigadores del caso recibieron una llamada en la que alguien señalaba al padre como autor intelectual del secuestro.

Ante la presión de los interrogatorios, Orlando Pelayo confesó haber ordenado el secuestro y reveló quiénes fueron las dos personas que atacaron a Ivonne Lozano la noche que el bebé fue raptado.

El 29 de septiembre, seis días después del secuestro, Ivonne recibió la noticia más triste de su vida: los investigadores del Gaula encontraron sin vida a Luis Santiago. “A mí se me acabó la vida, ya lo que tenía yo para luchar ya no estaba”, contó entre lágrimas en Los Informantes.

Ese día, el más duro de su vida, Ivonne supo que estaba embarazada de Orlando Pelayo: “Eso fue un choque terrible porque yo ya no quería seguir viviendo”, señaló. A pesar del dolor y la rabia, decidió seguir con el embarazo.

“Estaba entre la espada y la pared porque ese ser inocente no tenía la culpa de lo que hizo esta porquería de monstruo”, reveló.

Tras el asesinato de su hijo Luis Santiago, Ivonne Lozano se convirtió en activista e intenta reconstruir su vida Foto: Los Informantes

Las revelaciones de la mamá de Luis Santiago sobre Orlando Pelayo

Orlando Ovalle y Martha Garzón fueron condenados a 27 años de prisión por el secuestro de Luis Santiago. Por su parte, Orlando Pelayo a 58 por el secuestro y asesinato de su propio hijo.

Pelayo murió en 2023, en la cárcel, sin decir nunca la verdad de lo que ocurrió esa noche luego de que los secuestradores le entregaron a Luis Santiago.

“¿Por qué este miserable hizo eso? O sea, nunca se le dijo ‘venga, tiene que darle algo al niño’. Lo único que tenía que darle era amor, nunca se le exigió nada. Es la hora en que yo pienso ¿por qué hizo eso?”, afirmó la madre.

“Para mi concepto como víctima, como mamá, me hubiera dado más paz que lo hubieran puesto en una silla eléctrica y hubieran acabado con su vida, así como él no respetó la vida de mi hijo”, afirmó con dolor.

Apoyo a ley de cadena perpetua

Ivonne terminó el bachillerato, se cambió de casa y trabaja en una empresa de seguridad. Es activista y apoyó la ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños que la Corte Constitucional tumbó luego de su aprobación en el Senado.

“¿Cuántas cosas más tienen que vivir nuestros niños para que por fin nos demos cuenta como país que aquí no hay que premiar los malditos verdugos? Aquí hay que quedarles con toda”, expresó con firmeza.

Entre enero y agosto de 2024, 375 niños fueron asesinados. Luis Santiago tendría hoy 16 años y en su memoria Ivonne sigue luchando para que su historia no se repita, para que no haya ni uno más.

