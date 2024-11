Crudo testimonio del reclutamiento de menores, delito por el que imputaron a exjefes de las FARC

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la imputación en contra del antiguo secretariado de las FARC por crímenes atroces relacionados con el reclutamiento forzado y violencia sexual contra menores de edad. Según las investigaciones, entre 1996 y 2006, un total de 18.677 niños y niñas fueron reclutados, una dolorosa realidad en la historia del conflicto armado en Colombia.

"Mi infancia fue un tormento"

Recientemente, Los Informantes conoció el desgarrador testimonio de 'Clara', una joven que fue reclutada a los cinco años y que sufrió múltiples abusos, incluyendo violaciones y abortos forzados, reflejando el horror vivido por miles de menores en el país.

“Mi infancia fue para mí un tormento, porque tenía cinco años cuando fui reclutada por parte de la guerrilla. Yo estaba jugando con unos compañeritos afuera de la casa... me taparon la boca, me pusieron algo en la cabeza y me llevaron”, recordó la joven sobre cómo fue raptada de su hogar.

Pese a su corta edad, señaló que fue entrenada y aprendió a usar todo tipo de armas. “Cuando nos hacen ese reclutamiento nos entrenan, nos enseñan cuáles son los fusiles, los revólveres, las armas, nos enseñan todo”.

No aprender o incumplir con las reglas impuestas podía significar crueles ‘castigos’ para los menores reclutados, según su testimonio. “Hacen como si fuera el Desafío, hacen ciertas cosas y nosotros tenemos que pasar por ciertas cosas y el que no llega tiene un castigo, el castigo es golpe, arrastración y las mujeres violación”, afirmó.

El sufrimiento que vivía día a día la llevó a tomar la decisión de huir para salir de ese “tormento”. “Me hice amiga de una niña, y al ver cómo le dispararon y se la llevaron, dije ‘no, yo me tengo que escapar de aquí’. Duré un año allá, a los 6 años y medio me escapé”.

Huida y reencuentro con el horror

Durante un enfrentamiento se logró escapar y llegó hasta la casa de sus padres. La familia decidió mudarse a Venezuela, pero cuando las cosas se pusieron difícil en el país vecino regresaron.

‘Clara’ pensó que el reclutamiento ya era un tema del pasado, pero al volver al país volvió a ser víctima de este flagelo.

"En mi pueblo me reclutaron otra vez, a los 9 años y medio, las Autodefensas Gaitanistas. Me cogieron yendo para el colegio, me agarraron por la espalda, me dormí y cuando desperté estaba en Caquetá”, señaló.

Producto de los abusos, quedó embarazada. “Me lo tuvieron que sacar a golpes, porque ninguna mujer puede tener hijos (allá)”, recordó con notable dolor por lo sucedido.

Por no cumplir una tarea, ‘Clara’ fue violada. Ella tuvo dos abortos a golpes. Estuvo dos años en las autodefensas, salió de allí a los 11 años.

A los 14 años tuvo un hijo con su novio, pero asegura que él nunca respondió económicamente por el bebé. Más adelante fue víctima de violación por parte de tres hombres y quedó embarazada. Relata que la Unidad de Víctimas la ayudaron con el aborto.

Esperanza de Justicia

Hoy, con 20 años, sigue esperando justicia en su caso. Su testimonio es la triste realidad de cientos de niños en Colombia.

Según la Defensoría del Pueblo, en el primer semestre de 2024 al menos 159 niños no durmieron en sus casas y mañana no irán al colegio, sino que cargarán un arma.

