Habla en Los Informantes mamá de Luis Santiago, niño de 11 meses que fue asesinado por su padre

En septiembre del año 2008, los colombianos quedaron conmocionados ante el caso de Luis Santiago Lozano, un niño de apenas 11 meses que fue secuestrado y asesinado por su propio padre. Nació el 24 de octubre de 2007 y, desde que abrió sus grandes ojos azules, se convirtió en el amor de la vida de su mamá, Yvonne Lozano.

Yvonne trabajaba en un cultivo de flores y cada jornada era eterna hasta que llegaba a su casa, ubicada en la vereda Tíquiza, en el municipio de Chía, para reencontrarse con su pequeño, quien era cuidado por sus abuelos. Vio crecer a su hijo durante 11 hermosos meses, hasta que el 23 de septiembre de 2008, faltando un mes para el primer cumpleaños de Luis Santiago, la tragedia llegó a sus vidas.

Así fue el secuestro de Luis Santiago, bebé de 11 meses

Ese día transcurría con completa normalidad, Yvonne salió de su trabajo junto a su pareja, recogieron al bebé en la casa de sus papás. “Él estaba cumpliendo 11 meses, siempre le celebramos, ese día le había comprado una colonia y una ropita”, recordó y añadió que esa noche, como todas las anteriores, le dio el último tetero a su hijo mientras juntos veían la novela.

“Ya me estaba quedando dormida cuando siento que abren de un golpe la puerta, siento que alguien me está observando a la entrada del cuarto y veo una persona totalmente vestida de negro. Ahí es cuando yo me alerto y empieza a golpearme el tipo, yo no me dejé, lo tumbé dos veces contra un espejo, le alcanzo a levantar el pasamontaña y le rasguño la cara”, detalló.

Los gritos desesperados de Yvonne pidiendo ayuda no alertaron a ningún vecino y, en medio de su lucha, vio cuando una mujer también ingresó a la habitación para ayudarle al desconocido a someterla. Entre los dos la golpearon, la ataron de pies y manos, le cubrieron con cinta la cara y el cuello.

Después de varios minutos de lucha, ambos delincuentes se fueron y ella no escuchaba a Luis Santiago. Con la poca fuerza que le quedaba empieza a intentar salir de su casa y buscar ayuda, porque se percata de que se llevaron a su hijo.

¿Quién era Orlando Pelayo, padre y responsable de la muerte de Luis Santiago?

Orlando Pelayo era un taxista, aparentemente un gran trabajador, divorciado y padre amoroso de dos hijas cuando conoció a Yvonne Lozano. Era el que la recogía en el cultivo de flores para llevarla a su casa y a pesar de que ella tenía 20 años y él casi 50, iniciaron una relación.

“Me empezó a llamar la atención porque él me contaba la situación con sus dos hijas, que él las crio solo, me llamó la atención que era muy buen papá, fue una persona que sacó a sus hijas adelante, no tomaba, no fumaba”, recordó Lozano.

Cuando ella queda en embarazo empezaron las peleas y se distanciaron, entonces Yvonne y Luis Santiago empezaron su vida solos. Sin embargo, Orlando Pelayo le insistió a Yvonne que regresara con él y formaran una familia. Finalmente, ella aceptó y empezaron a planear irse a vivir los tres.

“Él iba, recogía al niño, salíamos, las cosas volvieron a coger esa normalidad y yo lo empecé a ver otra vez con ojos de amor”, aseguró.

Ese fatídico 23 de septiembre, Pelayo había recogido a Yvonne Lozano en el cultivo de flores, buscado al bebé y estaban los tres en la casa. De un momento a otro, el hombre manifestó que tenía que irse en su taxi para hacer una carrera y la dejó a ella sola con el niño. Minutos después llegaron los secuestradores.

¿Qué pasó con Luis Santiago?

Cuando logró salir de su casa, Yvonne Lozano fue auxiliada por sus vecinos, quienes llamaron a la policía y la trasladaron al hospital de Chía. Allí recibió la visita de Orlando Pelayo esa misma noche.

“La cara de angustia [de él] fue tremenda, empieza a decirme: ‘el niño va a aparecer, él es un ángel y va a aparecer”, recordó. Pasaron los días y el secuestro del pequeño Luis Santiago fue noticia nacional, mientras su mamá vivía “un completo infierno, no tenía vida, no comía, no dormía, para mí la noche era el infierno más horrible porque era quedarme quieta y no hacer nada y eso era desesperante”.

Yvonne Lozano detalló que, durante esos días de angustia, “Orlando todo el tiempo estuvo ahí en la casa, llegaba y preguntaba que qué habían dicho los de la Fiscalía, que qué se sabía”. El descaro de Pelayo llegó hasta a salir en televisión nacional, pidiendo por la vida de su hijo y tomado de la mano de su pareja.

Días después, Orlando Pelayo empezó a recriminarle a Yvonne Lozano que la investigación de la Sijín lo tenía a él como principal sospechoso de la desaparición de su hijo. Lo que realmente había sucedido es que los investigadores recibieron una llamada en la que alguien señalaba al hombre como autor intelectual del secuestro.

La caída de Orlando Pelayo

Orlando Pelayo cayó ante la presión de los interrogatorios y confesó haber ordenado el secuestro y reveló quiénes fueron las dos personas que atacaron a Yvonne Lozano esa noche. Así cayeron Orlando Ovalle y Martha Garzón, quienes fueron capturados y aceptaron cargos por el secuestro del niño, pero aseguraron que lo entregaron con vida a su padre. Todo esto ocurrió seis días después del secuestro.

Pelayo cambió su versión de los hechos varias veces, hasta que finalmente contó a los investigadores dónde estaba el niño, pero se negó a contar si estaba vivo o muerto. “Hablan en un medio y dicen que al niño ya lo habían encontrado, que en horas de la madrugada llegaba a la casa. Fuimos y compramos un oso gigante, mi mamá le tenía un velón, compramos bombas”.

El 29 de septiembre de ese año, Yvonne recibió la noticia que más esperaba, los investigadores del Gaula habían encontrado a Luis Santiago, pero sin vida. “A mí se me acabó la vida, ya lo que tenía yo para luchar ya no estaba”, contó entre lágrimas.

Tras lo ocurrido, Orlando Ovalle y Martha Garzón fueron condenados a 27 años de prisión por el secuestro de Luis Santiago, mientras Orlando Pelayo a 58 por el secuestro y asesinato de su propio hijo. En 2023, Pelayo murió pagando su condena en la cárcel y sin revelar nunca la verdad de lo ocurrido con el niño en esas horas después del secuestro.

Un giro en la historia

Yvonne Lozano vivió uno de los momentos más difíciles y indescriptibles para una madre, pues el mismo día que se enteraba de la muerte de su hijo Luis Santiago, también descubría que estaba embarazada por segunda vez de Orlando Pelayo. “Eso fue un choque emocional terrible, porque yo ya no quería seguir viviendo, mi vida ya no tenía sentido, pero estaba entre la espada y la pared porque ese ser inocente no tenía la culpa de lo que hizo ese monstruo”.

A pesar del dolor y de la rabia, decidió seguir con su embarazo en medio de ataques de ansiedad, una tristeza profunda y visitas al cementerio. “Fue el que vino a transformar todo ese dolor en otra esperanza, no digo que a cubrir el vacío de Santiago porque él es irremplazable, pero sí vino a darnos esa alegría otra vez a la familia”.

Actualmente su segundo hijo tiene 15 años y aseguró que todavía no puede hablar con tranquilidad sobre lo ocurrido con su hermano Luis Santiago y su papá Orlando Pelayo. “Para mí, su papá no es ese monstruo, su papá es Dios”, aseguró.

La nueva vida de Yvonne Lozano, activista por la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños

La mamá de Luisa Santiago aseguró que la muerte de su victimario no ha sido suficiente. “Me hubiera dado más paz que lo hubieran puesto en una silla eléctrica y hubieran acabado con su vida, así como él no respetó la vida de mi hijo, no respetó la vida de mi bebé, un ser inocente que no le hizo nada, le decía ‘apá’”.

Lozano terminó sus estudios y ahora trabaja en una empresa de seguridad, pero especialmente se dedica al activismo y apoyó la Ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños que la Corte Constitucional tumbó luego de su aprobación en el Senado en 2021.

“Después de Luis Santiago fue Sara Sofía, fue Yuliana Samboní, otro Santiago, el caso de Usme, un bebé de dos añitos que su muerte quedó impune. Cuántas cosas más tienen que vivir nuestros niños para que nos demos cuenta como país que aquí no hay que premiar a los malditos verdugos de nuestros niños, hay que darles con toda, hay que proteger, amar y hacer respetar por encima de todo a nuestros niños”, confrontó.

Yvonne Lozano señaló que hoy, cuando Luis Santiago tendría 16 años de vida, ella seguirá dando la lucha para que no haya más menores víctimas porque, aunque la Constitución política de Colombia establece en su artículo 44 que “los derechos de los niños son fundamentales y prevalecen sobre los de los demás”, la violencia contra los menores en el país aumentó un 32.4% este año.