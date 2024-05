Sofía Vergara encarnó a la narcotraficante Griselda Blanco: estos fueron sus desafíos

Sofía Vergara, actriz barranquillera, rescató del olvido a Griselda Blanco, una de las mujeres más conocidas del mundo de los carteles de la droga y lo hizo en la nueva serie de Netflix, donde narra la vida criminal de esta mujer temida en la década de los 80.

La producción fue todo un debate de opiniones tanto positivas como negativas en la que algunos de los involucrados fue el hijo menor de la fallecida delincuente, Michael Corleone Blanco. Siendo uno de los problemas que tuvo Vergara después del estreno.



Para el hijo de Griselda Blanco, la actriz colombiana hizo parecer en la serie que su mamá era “fea”, todo esto porque la misma Sofía Vergara reveló que para poder caracterizar al personaje tuvo que utilizar una prótesis dental, peluca, una nariz plástica y unas fajas para ocultar sus curvas.

"Mi madre era una mujer bella. El hecho de que la llamen fea me ofende. La gente ve sus fotos policiales y se llevan por eso, pero cuando leas mi libro, verás que a mi madre la llamaban 'la muñeca de porcelana' en su juventud", aseguró el hombre en diálogo con el Daily Mail.



Además, de la polémica desatada por la apariencia que le dio la producción a Blanco, también la barranquillera aseguró que tuvo varios desafíos para realizar el papel protagónico, ya que, uno de ellos era poder alejarse del papel que por más de una década caracterizo, Gloria, de Modern Family, y pretender ser alguien totalmente diferente. Asimismo, abandonar el registro de la comedia para sumergirse en el dramático.

“Yo me sentía en un laberinto mental porque nunca había hecho un personaje así. Mi carrera de actriz ha sido Gloria Pritchett, durante once años, riéndome y echando chistes. Esto fue meterme en una cosa completamente diferente. Tenía muchas inseguridades, nunca había actuado en español, nunca había hecho drama, no había tenido dientes de mentiras, peluca y nariz. No había trabajado con un director que hablara español y además colombiano. Eran muchas cosas diferentes”, expresó Sofía Vergara en diálogo con Noticias Caracol.



Sin embargo, señaló que este papel le mostró toda su capacidad como intérprete y que, por ello, “descubrí cosas que no sabía que podía hacer”. Además, para ella fue clave no caer en demostrar ese narcotráfico violento que se han visto en las realizaciones cinematográficas sino en relatar la vida de mujeres que pasaron estas situaciones en una de las épocas de más violencia del país. “Creo que nadie lo había visto, yo no lo había visto. Por eso me fasciné con Griselda. Una mamá, cuatro hijos, sin nada, una migrante en un país desconocido. Fue fascinante para mí descubrir lo que esa mujer era”, agregó.

Por otro lado, Vergara aseguró que tuvo que aprender hacer cosas que nunca había hecho como fumar y aprender de drogas para poder apropiarse totalmente del papel protagónico. Asimismo, la fuerte cabida que tuvo el estreno de la serie permitió que aún se sigan descubriendo detalles de lo que fue la vida de la narcotraficante, Griselda Blanco.