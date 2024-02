Sofía Vergara logró un acuerdo con la familia de Griselda Blanco por su serie de Netflix

Previo al estreno de Griselda en Netflix -la serie protagonizada y producida por Sofía Vergara- se conoció que Michael Corleone, hijo mayor de la narcotraficante , y su familia demandaron a la actriz y la compañía por no contar con su autorización para presentar la historia de Griselda Blanco.

Tras un exitoso estreno, convirtiéndose en la serie más vista en varios países, el diario internacional The Hollywood Reporter tuvo accedo a los documentos legales del caso y señaló que Sofía Vergara y Netflix ya lograron un acuerdo con la familia de la fallecida narcotraficante.

Según informó el medio, "el abogado de la familia de la fallecida Griselda Blanco desestimó la denuncia con prejuicio, lo que significa que el mismo reclamo no puede ser presentado nuevamente ante los tribunales". El motivo, aparentemente, sería la defensa que presentó la actriz y la compañía de streaming por su producción.

Aunque se desconoce si se pactó un pago económico u otro tipo de acuerdo, Eric Newman, productor ejecutivo de la serie, comparó el reclamo de Michael Corleone con los que en su momento recibió por parte de los hijos de Pablo Escobar cuando producía la serie Narcos.

"No estamos haciendo un documental, no estamos escribiendo un libro sobre Griselda. Así que no vamos a contar una historia que haga felices a todos o que la gente vaya a decir: ‘Oh, eso es exactamente lo que pasó'", explicó Newman al diario mencionado.

La demanda presentada el 17 de enero en los juzgados de Miami-Dade por Michael Corleone, hijo mayor de la fallecida Griselda Blanco, señaló que ni él ni otro miembro de su familia fueron contactados por Vergara o Netflix para autorizar el uso de su "imagen, semejanza y/o identidad" con la narcotraficante. En un principio quería frenar el estreno de la serie el 25 de enero, pero no lo consiguió.