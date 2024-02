Hijo de Griselda Blanco, tras críticas por defender a su mamá: "Sé que no era una santa"

Michael Corleone, hijo de la fallecida narcotraficante Griselda Blanco, ha recibido críticas en los últimos días, luego de que se manifestara en contra de la actriz Sofía Vergara por la manera en la que interpreta a su madre en la nueva serie de Netflix.

Ante el revuelo que causaron sus palabras, el hombre fue invitado al programa El Gordo y la flaca para hablar al respecto. "La gente te dice: 'oye tu madre mató a un montón de personas, era una de las mujeres más fuertes en ese negocio'. Un detective dijo que tu madre es la mujer más sangrienta que ha conocido, pero tú no piensas eso de tu mamá", expresó Raúl de Molina, presentador del espacio.

Michael Corleone señaló que "siempre me lo dicen y yo sé que mi mamá no era una santa, sé que hizo cosas malas y no la puedo glorificar, como lo hice antes". Aseguró que, con más de 40 años, "sé lo que es bueno y lo que es malo".

Insistió en que, a pesar de entender el historial delictivo de Griselda Blanco y los daños que causó a muchas familias, "como hijo tengo que defender a mi mamá, pero como persona de la sociedad entiendo que ella hizo cosas malas y no la puedo justificar".

Publicidad

Para concluir, Michael Corleone hizo una aclaración: "Que no me lo digan en mi cara o donde esté yo, porque sí nos vamos a ver las caras".

En los comentarios al video, varios internautas reaccionaron a sus palabras. "Tanta gente importante que hace cosas buenas y salvan vidas y a esas no las llevan al programa", "Este lo que esta buscando es pantalla no más", "El quiere recoger un dinerito ya que parece que Griselda no le dejo nada", "Yo así sea mi madre no la defendería tanto al ver como mató al padre y cómo arrastró a sus hermanos a esa vida".

Anteriormente, Michael Corleone increpó a Sofía Vergara por la manera de interpretar a su madre en la nueva serie. "Mi madre era una mujer bella. El hecho de que la llamen fea, me ofende. La gente ve sus fotos policiales y se llevan por eso, pero cuando leas mi libro, verás que a mi madre la llamaban 'la muñeca de porcelana' en su juventud", aseguró el hombre, que prepara su propia versión sobre la vida de Griselda Blanco.