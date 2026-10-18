Con el agua hasta el techo: los impactantes videos de las inundaciones de Estambul, Turquía

Las intensas lluvias e inundaciones que azotan la región en torno a Estambul desde mediados de esta semana se han cobrado ya seis víctimas mortales, tras confirmarse hoy la muerte de un hombre de 30 años. Según las autoridades locales, otras tres personas están desaparecidas, mientras continúan las evaluaciones de los daños causados hasta ahora.



El gobernador de Estambul, Davut Gül, visitó este domingo por la mañana Ayazaga, una de las zonas más castigadas por las inundaciones, y anunció que el lunes comenzará el pago de indemnizaciones a los afectados. Cientos de viviendas, comercios y vehículos han resultado dañados por las fuertes inundaciones en Estambul y en la vecina provincia de Kocaeli, en el oeste de Turquía.

Entre los factores que han contribuido a su impacto se encuentra la construcción de edificios sobre cauces de arroyos habilitados para el desarrollo urbanístico. Gül aseguró que continúan los trabajos para retirar los edificios que obstaculizan las obras de prevención de inundaciones.

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Los equipos de emergencia han rescatado a más de 3.000 personas que quedaron atrapadas por las inundaciones en Estambul desde el inicio de las precipitaciones el miércoles, según el ministro turco del Interior, Mustafa Ciftci, quien visitó esta mañana el barrio de Ayazaga, una de las zonas más castigadas.

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Videos de la inundación en Estambul

🇹🇷 | Las fuertes lluvias inundaron un establo en Karasu, Turquía, pero el ganadero logró salvar a sus animales justo a tiempo. pic.twitter.com/gQzbDx7yhq — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 18, 2026

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🚨🌊 #Georiesgos | TURQUÍA: LLUVIAS EXTREMAS DEJAN VÍCTIMAS Y GRAVES INUNDACIONES EN ESTAMBUL



Las intensas precipitaciones del 14 de octubre de 2026 provocaron inundaciones repentinas que afectaron viviendas, comercios, carreteras y pasos subterráneos en Estambul. La emergencia… pic.twitter.com/t4Zd2GscoK — ESPECIGEST (@ESPECIGEST) October 15, 2026

🇹🇷 Pasajeros quedan atrapados en el interior de un autobús en Estambul, Turquía, tras las fuertes lluvias e inundaciones que afectan a la ciudad. pic.twitter.com/76NbEypCSD — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 14, 2026

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Las autoridades han recibido casi 10.000 avisos de incidencias y han alojado en dependencias públicas a los afectados que necesitan refugio, añadió el ministro. Las inundaciones han dañado cientos de viviendas, comercios y vehículos, derribado muros y obligado a cerrar carreteras, aunque todavía no se ha completado la evaluación de los destrozos.

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Solo en Ayazaga, situado en la parte europea de la ciudad, se han registrado daños en unos 300 negocios y 200 vehículos. En algunas zonas del norte de esta ciudad de 16 millones de habitantes se midieron 261 litros de agua por metro cuadrado durante la noche del miércoles al jueves, la mayor cantidad desde el inicio de los registros meteorológicos en 1942.

El ministro de Medio Ambiente y Urbanismo, Murat Kurum, informó de que seis vías de los distritos de Eyüpsultan, Sarıyer y Şile permanecen cerradas por precaución y de que se han aplicado cortes preventivos de electricidad que afectan a unas 40.000 personas. Los equipos continúan las labores en las zonas inundadas con maquinaria pesada, mientras las autoridades prevén completar la evaluación de daños durante el fin de semana, según Kurum.

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EFE