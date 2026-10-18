Europa en llamas con países en protestas: ¿cuáles son las razones de las manifestaciones?

Francia amaneció entre saqueos, comercios vandalizados, vehículos y edificaciones incendiados después de una jornada masiva de manifestaciones que se registraron este 17 de octubre. En total, más de 550.000 personas salieron a las calles para hacer parte de las protestas que claman contra el alto costo de vida y el inconformismo con la administración de Emmanuel Macron.

Las cifras oficiales dan cuenta de al menos 100 tiendas y comercios dañados y saqueados. El ministro del Interior, Aaron Núñez, dijo que al menos 18.000 personas fueron detenidas en el marco de las manifestaciones, en las que también hubo enfrentamientos entre la comunidad y la Policía. Una de las imágenes más polémicas fue la del ayuntamiento de Limoges, un símbolo histórico de siglos de antigüedad en la ciudad, que quedó incendiado por encapuchados.

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¿Qué está pasando en Francia?

París despertó como un campo de batalla. El corazón de la ciudad tenía tiendas saqueadas, latas de vehículos quemados y ventanas destrozadas, muestra de una violencia que dejó a una parte de la ciudad como si se tratara de una zona de guerra. La fuerza pública incluso intentó controlar a las masas con gas, mientras los agentes fueron atacados con fuegos artificiales. En centros como Burdeos, Niza, Marsella y Estrasburgo también hubo manifestaciones. La rabia en las calles marca también el regreso del reconocido movimiento de los chalecos amarillos, que data de 2018.



Mientras la furia se toma las calles, Emmanuel Macron enfrenta un fin de mandato marcado por la agonía de cara a las elecciones generales de abril del próximo año; su popularidad ha caído, mientras que en las calles se ve expresado el inconformismo. Las encuestas marcan como favorita a la derecha, con Marine Le Pen como rostro.



Las protestas en Francia han llegado a tal relevancia a nivel mundial que figuras como Donald Trump reaccionaron a lo que ocurre en el país del Viejo Continente. El mandatario de Estados Unidos dijo que Francia está en llamas y que la inmigración es lo que ha destrozado al país. Pero también ha dado pie para que otros países europeos salgan a las calles. Albania, Portugal, Italia y Bélgica se sumaron a la ola de protestas, que también se han visto marcadas por la violencia entre la Policía y los manifestantes.

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Protestas se extienden en Europa: ¿qué tiene en común?

Los factores en común de la salida de la gente a las calles de Europa no son solo el inconformismo contra el Gobierno de turno, sino que también claman por un llamado de auxilio y soluciones de fondo ante el alto costo de vida y la crisis de vivienda que asedian a la población de a pie.

Albania, por un lado, ya cumple seis días en los que la gente sale a las calles de Tirana, capital de este país, para exigir la renuncia del primer ministro, Eddie Rama, quien rechazó las exigencias. Mientras uno da negativas, el pueblo que sale a protestar se ha batido en duelo contra la fuerza pública con piedras y hasta cócteles molotov; la Policía, por su parte, responde con cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar. Los manifestantes también exigen medidas ante las precarias condiciones de las universidades, las elevadas tasas académicas y, sobre todo, la corrupción.

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Portugal, por su parte, alberga una crisis de vivienda que sacó a la gente a las calles para marchar y protestar contra este flagelo. “En 2015 alquilaba un apartamento de una habitación de 20 m² por 180 euros. Eso fue en 2015, así que ya han pasado 11 años. Hoy en día, por 180 euros ni siquiera puedo alquilar un colchón”, declaró Iván Silva, un manifestante portugués.

Tal como lo hicieron en España, los portugueses instalaron un campamento en pleno corazón de Lisboa, en la plaza del Rocío, para pasar la noche y manifestar su contrariedad ante la crisis que afecta sus bolsillos, el tener un techo que los resguarde y hace que trabajar sea para sobrevivir y no vivir. Y es que los manifestantes aseguran que los bajos salarios en su país no les permiten seguir el ritmo del costo de vida. La inflación en Portugal alcanzó el 3,6 % en septiembre, impulsada por el incremento de los precios de los alimentos y el combustible.

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Cerca de la catedral del Duomo, en Milán, Italia, los manifestantes protestaron por los bajos salarios, el alto costo de vida y en rechazo al Gobierno de Georgia Meloni. Mientras los principales sindicatos anunciaron una huelga general para el 20 de noviembre, estudiantes marcharon en Roma reclamando mayor inversión en educación pública.

En Bélgica, las protestas impulsadas por los estudiantes estuvieron marcadas por confrontaciones entre la Policía y manifestantes que, motivados por el movimiento estudiantil en Francia, rechazan el aumento en el precio de las matrículas universitarias. El ministro del Interior belga atribuyó los desmanes a una presunta violencia organizada.

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Expertos explican el contexto de las protestas

Las protestas en Francia reflejan un descontento social que va más allá de las fronteras de ese país y que está relacionado con la crisis económica que atraviesa Europa. Así lo explicó Jesús Ágreda, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y de la Universidad de La Sabana, en entrevista con Noticias Caracol.

Según el experto, las movilizaciones responden a una combinación de factores que se han agravado con el tiempo, entre ellos el aumento del costo de vida, las dificultades económicas y las decisiones de los gobiernos.

Ágreda señaló que el encarecimiento de la vida no depende únicamente de las políticas internas de cada país, pues también está condicionado por acontecimientos internacionales que las economías europeas no pueden controlar directamente.

En ese contexto, mencionó la guerra entre Rusia y Ucrania y el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán como factores que han contribuido al incremento de los costos de la energía, tanto en Europa como en otras regiones del mundo.

A esto se suman las tensiones comerciales derivadas de los aranceles propuestos por Estados Unidos, que, de acuerdo con el profesor, han afectado la capacidad de producción y exportación de los países europeos.

El experto también advirtió sobre las dificultades de mantener el gasto público como una estrategia para contrarrestar los efectos de la crisis económica, debido a que este mecanismo puede resultar insostenible a largo plazo.

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¿Por qué protestan en Francia?

Francia tiene una larga tradición de movilizaciones sociales y reivindicaciones ciudadanas. Sin embargo, Ágreda destacó que las protestas recientes tienen un punto de partida particular: la participación inicial de estudiantes de secundaria y menores de edad.

Según explicó, la respuesta policial del Estado impulsó la incorporación de otros sectores a las manifestaciones, que comenzaron con las expresiones de oposición de los jóvenes.

Para el internacionalista, este proceso evidencia la continuidad de una tradición francesa de reclamar derechos y cuestionar determinadas políticas gubernamentales.

En ese sentido, consideró que las nuevas generaciones mantienen esa disposición a movilizarse, lo que permite entender la persistencia de las protestas en el país.

La crisis europea también tiene implicaciones políticas

Ágreda sostuvo que lo ocurrido en Francia combina factores nacionales con una situación de inconformidad más amplia en Europa. Como ejemplo, mencionó manifestaciones y expresiones de descontento en países como Italia, Bélgica y Albania.

A su juicio, las dificultades económicas y sociales han alimentado el malestar de los ciudadanos frente a sus respectivos gobiernos. Sin embargo, advirtió que esta coyuntura también puede ser aprovechada por diferentes fuerzas políticas para fortalecer sus posiciones.

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En el caso francés, señaló que tanto sectores de izquierda como de derecha buscan capitalizar el descontento social con miras a mejorar su posición de cara a futuras elecciones.

De esta manera, las protestas no solo ponen de manifiesto las dificultades económicas que enfrentan los ciudadanos, sino que también se desarrollan en un escenario de disputa política por la respuesta a la crisis y el rumbo de los gobiernos europeos.

María Paula Rodríguez Rozo

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