DANA en Valencia, España: noticias en vivo de la tragedia que deja casi cien muertos

Clamor desesperado de familias de desaparecidos por inundaciones

"La última vez que hablé con mi hijo fue anoche, me contó que el agua le llegaba a la cintura y ya no me ha vuelto a contestar", relató a EFE una mujer, entre lágrimas, que dijo ante las cámaras que su hijo es colombiano y se encontraba en Benetússer trabajando, por si sirve para identificarle.

Por el momento, autoridades no han dado una cifra de desaparecidos por las inundaciones en Valencia, España.