Desesperado llamado de refugio de perros en Valencia: entre lágrimas piden ayuda para las mascotas

Los perros del Refugio de María, un centro de adopción de mascotas en situado en Sueca, Valencia, están con el agua hasta las patas, después de que las inundaciones ocasionadas por la DANA en Valencia los dejaran a la deriva. Los encargados del centro piden a los locales acoger a los desamparados animales para poder evacuar el sitio.

>>> Puede interesarle: En medio de la DANA en Valencia, realizan milagroso rescate de mujer y sus mascotas: video

En los videos compartidos por el refugio se ve a decenas de perros mirando con desconsuelo el agua que los rodea. Entre lágrimas, la encargada del lugar lanza un llamado de auxilio en redes. "Estamos sin luz y miren", expresa la mujer, quien muestra como los canes se lloran y ladran en el recinto.

Tras los estragos ocasionados en varias regiones de España, especialmente en Valencia por el fenómeno meteorológico de la DANA, también conocido como gota fría, el centro de adopción pidió a los locales abrir las puertas de sus hogares a los perros mientras se logra superar la tragedia, esto puesto que los servicios de emergencia no han podido brindarles ayuda.

Publicidad

"¡Ayer nos desalojaban a nosotras, pero a los perros no, y dijimos que de aquí no nos movíamos, no íbamos a abandonarles aquí!", describieron las encargadas.

Asimismo, aunque requieren donaciones, ni siquiera tienen donde recibirlas, puesto que todo el inmueble está lleno de agua, por lo cual son enfáticos en que lo principal en este momento es encontrarles un hogar de paso que pueda mantenerlos por al menos 15 días o una familia para los perritos afectados.

Publicidad

"No tenemos donde dejar las cosas, necesitamos puntos de recogida con voluntarios que puedan almacenar estas cosas durante unos días y que después nos lo hagan llegar. No tenemos donde sentarnos, donde dormir, ni donde dejar a los perros en alto", comentaron.

>>> Le recomendamos: Tragedia en Valencia, España: aumentan muertos tras inundaciones por la DANA

Perros rescatados tras la DANA

Publicidad

Al refugio solo se puede acceder caminando, por lo cual quienes estén interesados en darle acogida a los perros deberán atravesar un par de kilómetros en medio del agua.

"Nos han contactado desde el ayuntamiento de Sueca pidiéndonos que dejemos de pedir a la gente que venga a ayudarnos... Seguimos muertas de miedo por si esto empeora", aseveraron las cuidadoras.

Publicidad

Ni el temor, ni las inundaciones, parecieron frenar a algunos amantes de los animales, logrando que 12 peluditos fueran rescatados. Pese a esto, otros 38 siguen a la deriva en el refugio.

"Hay muchos perros aquí, sin noticia sobre los servicios de emergencias, con alertas en zonas cercanas. Tenemos mucho miedo", comentaron las mujeres, quienes deberán esperar hasta mañana, 31 de octubre, para continuar impulsando las labores de rescate.

Asimismo, expresaron su preocupación por el futuro del albergue, pues necesitarán de manos voluntarias y donaciones para volverlo a poner en óptimas condiciones para los fieles amigos de 4 patas.

"Solo podemos dar las gracias por esta movilización masiva a través de redes sociales, y a toda la ayuda que estamos recibiendo. Organizaremos también grupos de voluntariado para reacondicionar el refugio, y poder darles cobijo de nuevo a los animales lo más pronto posible", acotaron.

Publicidad

>>> En temas relacionados: Imágenes y videos de la tragedia en Valencia, España, tras inundaciones causadas por la DANA