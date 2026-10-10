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Noticias Caracol  / MUNDO  / Donald Trump califica de “increíble” no recibir el Nobel de Paz y cuestiona a la ganadora

Donald Trump califica de “increíble” no recibir el Nobel de Paz y cuestiona a la ganadora

El Nobel de la Paz de 2026, concedido a Navi Pillay, provocó nuevas críticas de Trump, quien manifestó su molestia por no recibir el reconocimiento. El presidente estadounidense destacó sus acciones en distintos conflictos internacionales y afirmó que el galardón quedó “desacreditado para siempre”.

Por: EFE
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Donald Trump califica de “increíble” no recibir el Nobel de Paz y cuestiona a la ganadora
Donald Trump califica de “increíble” -
AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alardeó este sábado de sus logros en la política internacional y calificó de "increíble" que ni él ni su país recibieran el Premio Nobel de la Paz, otorgado el viernes a Navi Pillay, jurista con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

"Puse fin a 8 guerras, estoy cerca de terminar o resolver otras 2, logré recuperar a todos los rehenes israelíes -incluidos los últimos 28, tanto vivos como fallecidos-, conseguí que cientos de rehenes de países de todo el mundo fueran liberados y regresaran a sus hogares", arranca un mensaje publicado por Trump en su red social Truth Social.

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"Gané una guerra en Venezuela y capturé al violento dictador que gobernaba ese país con tanta crueldad, e impedí que el principal Estado patrocinador del terrorismo, la República Islámica de Irán, obtuviera un arma nuclear... ¡Y mucho más! Sin embargo, a pesar de todo eso, ni yo ni los Estados Unidos de América recibimos el Premio Nobel de la Paz. ¡Increíble!", prosigue el mensaje.

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El viernes, horas después de que se anunciara el galardón para Pillay, el republicano aseguró en un mitin celebrado en Siracusa, en el estado de Nueva York, que se le concedió el Nobel de la Paz "a una persona de la que nunca había oído hablar".

Trump definió a la exjueza y cocreadora de la Corte Penal Internacional (CPI) como una persona progresista "que trabaja en las Naciones Unidas" y afirmó que el premio "ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y, en realidad, enemigos de la civilización".

Sus comentarios llegaron poco después de que Estados Unidos anunciara nuevas sanciones a la CPI a raíz del premio concedido a Pillay, quien formó parte de la comisión independiente de Naciones Unidas sobre Israel y los territorios palestinos ocupados, y que concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza.

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La CPI ha abierto investigaciones sobre el rol del ejército estadounidense en lugares como Afganistán y emitido órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza.

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Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la corte para juzgar a sus ciudadanos al no haber ratificado el estatuto de Roma, y el Gobierno de Trump aplica la misma tesis para Israel y sus ciudadanos, al tampoco ser firmante.

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AGENCIA EFE

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