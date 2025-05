"Ella dejó señalada a una persona", padre de colombiana fallecida en Egipto da nuevos detalles

La muerte de Ivonne Daniela Latorre, colombiana de 24 años que falleció en El Cairo, Egipto, el pasado 4 de mayo, continúa siendo investigada. La joven fue hallada en un hospital público de la capital egipcia con múltiples fracturas y en estado de coma. Había viajado a esa ciudad para asistir al festival de música electrónica Zamna, que se llevó a cabo los días 25 y el 26 de abril. El pasado lunes 12 de mayo la familia le confirmó a Noticias Caracol que el cuerpo de la joven ya estaba en Colombia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Una de sus familiares dijo que intentaron hacer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, pero que está caracterizó el caso “como incidente”. También, afirmó que la Cancillería no se ha vuelto a pronunciar al respecto. “Dijeron que ellos hicieron lo que en sus manos estuvo. (…) Es evidente que esto no fue un accidente”, dijo. Latorre viajó a Egipto para celebrar su cumpleaños en el festival. Su amiga Estefanía Bedoya, que le respondió a la familia después de varios días de la desaparición de la joven, fue quien les dijo el hospital donde se encontraba.

"Ella no despierta. Hace días desde que la encontraron. Yo amo esa niña (...) cayó desde una gran altura (...) estaba con otras personas", escribió Bedoya. Antes de su desaparición, Latorre envió varios mensajes diciendo que la iban a secuestrar y anexó una última ubicación. "Mor, nos quieren hacer algo, nos quieren secuestrar", se lee en un mensaje que envió. La joven también compartió un mensaje diciendo que no estaba en el apartamento donde se hospedaba, si no afuera.

Publicidad

Angy Giraldo, amiga de la fallecida, indicó que Ivonne Daniela y Estefany Bedoya conocieron en Egipto a una mujer llamada Jessi Escobar. En el viaje también estaban presentes dos personas conocidas como 'el Doctor' y 'el Serbio', quienes "las invitan a pasar el segundo día del festival con ella y con sus amigos, a lo cual acceden". Giraldo indicó que Latorre mencionó a Escobar en los mensajes de auxilio. Jessi Escobar, que era activa en redes sociales no ha vuelto a hacer presencia ni a responder las preguntas que le han hecho sobre la joven fallecida.

"Estefanía Bedoya contacta a una amiga de ella, mostrándole restaurantes porque quería cenar en un restaurante lujoso, mientras que su amiga estaba en un estado crítico en el hospital", comentó Giraldo en otro video.

Ivonne Daniela Latorre, quien falleció en Egipto. Suministrada

Publicidad

El padre de la joven fallecida, Tito Latorre, habló para el pódcast "Más allá del silencio con Rafael Poveda": "Durante esos dos días Estefanía no estaba desaparecida, estaba escondida. Estuvo comunicada todo el tiempo con celular, porque hablaba con chateaba con una de sus amigas y con su familia normal, pero jamás utilizó el celular para darnos información del estado de Daniela y donde se encontraba. No sé con qué fin se escondió dos días, si por miedo o si sentía en peligro".

"Cuando ocurre todo esto, de los mensajes que mi hija Ivonne Daniela, que deja a las dos amigas. Cuando ella deja estos mensajes de alerta nosotros todavía no nos habíamos enterado de nada. Nos enteramos al siguiente día, el lunes. Cuando la chica que está en Barcelona, la amiga de ella (Estefanía), habla con mi esposa. Y le pregunta que si sabe algo de ella", explicó el padre de la joven. Él y Evelin Gómez, quien también habló para el pódcast, contaron la información que han ido recabando sobre su familiar.

"Ivonne tenía fractura en sus brazos, en sus piernas, cuello, columna vertebral, cabeza y pelvis. Estaba muy mal y en estado de coma profundo (...) La policía egipcia dice que se cayó más o menos de un piso 10", contó Gómez. "Mi hija se sintió en peligro. Se comunicó con dos amigas, dejó alertas y dijo: 'Si me pasa algo es tal persona'", recalcó el padre de la joven fallecida. De acuerdo con el mensaje compartido por Giraldo, Ivonne Daniela dijo que temía de Jessi Escobar, a quien recién había conocido.

"Ella sintió terror y efectivamente le ocurrió. Nosotros como familia no podemos creer que fue un accidente o algo fortuito, o que se cayo sin querer de una altura grande, no lo podemos creer. Y ella dejó señalada a una persona. Nosotros como familia creemos que esa personas es la directamente responsable de lo que le ocurrió a ella. Señalamos a Jessi Escobar como la directa responsable de lo que le ocurrió a Ivonne Daniela", enfatizó Tito Latorre. Asimismo, el padre de la joven dijo que no incriminaba directamente a Estefanía, pero que para ellos estaba implicada al no querer hablar con ellos y cambiar la versión de los hechos.

Publicidad

"Lo único que nosotros todo el tiempo le hemos pedido a Estefanía es que salga a hablar. Que nos cuenta realmente la versión, que nos responda por qué no nos dijo que Ivonne estaba en un hospital. Que nos diga qué pasó esos dos días que ella estuvo desaparecida (...) Lo que creemos es que ella si tiene información que no nos quiere dar. No sé si sea lo que vaya a solucionar el caso, pero eso solo lo sabe ella", comentó Gómez.

"Hay un video donde Jessi le estada dando dinero a Estefanía. Supuestamente era por un celular, pero no creemos eso. Nosotros como familia pensamos que algo pasó y que le estaban dando dinero por un silencio. Hay algo turbio (...) Para nosotros Estefanía es cómplice, tiene algo que ver con la muerte mi hija”, afirmó el padre de la joven fallecida.

Publicidad

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL