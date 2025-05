Lo que se sabe de colombiana que murió en Egipto en extrañas circunstancias tras ir a un festival

Ivonne Daniela Latorre, una joven colombiana de 24 años de edad, viajó El Cairo, capital de Egipto, para asistir a un festival de música electrónica llamado Zamna, que se realizaba en las Pirámides de Giza entre el 25 y el 26 de abril. Sin embargo, lo que parecía ser un viaje soñado terminó en tragedia, pues murió el pasado 4 de mayo, debido a graves fracturas en su cuerpo, y ahora su familia solicita ayuda para repatriar el cuerpo.

Ivonne, según dice su familia, desapareció dos días después de que el festival acabó, y el pasado 29 de abril fue encontrada con múltiples heridas en su cuerpo y en coma en un hospital público de ese país. En ese momento, sus familiares y amigos crearon una página de GoFundMe para que su familia pudiera viajar hasta El Cairo.

"Mi amiga Ivonne, actualmente en Egipto, está atravesando un momento extremadamente difícil: se encuentra en coma y en estado crítico. Está sola, sin familia que la acompañe en ese país tan lejano. Queremos ayudar a que su mamá pueda viajar lo antes posible para estar a su lado. Su presencia no solo es un acto de amor, sino también una necesidad urgente en este momento tan delicado", escribió una de sus amigas en la petición.



Esto se sabe de la muerte de Ivonne Daniela Latorre

Tras varios días luchando por su vida, falleció el pasado 4 de mayo debido a la gravedad de las lesiones. Varios de sus familiares pudieron viajar hasta tierras egipcias para repatriar el cuerpo. Sin embargo, las circunstancias alrededor de la muerte aún están siendo investigadas, pues se han afirmado diversas teorías de los hechos que no han podido ser comprobadas. Las autoridades tanto de Egipto como de Colombia están enteradas del caso.

"Es un caso en investigación. Aún no tenemos muchos detalles, no sabemos cuál es la causa de muerte realmente. No es un tema fácil", dijo una de sus familiares a Noticias Caracol.

Ivonne Daniela Latorre, quien falleció en Egipto. Suministrada

Posteriormente, la prima de la joven, Alexandra Marín, le dijo a la W que el último contacto que la familia tuvo con Ivonne fue el domingo 27 de abril al mediodía, cuando envió “mensajes alarmantes pidiendo que la ayudaran, que la iban a secuestrar y en otro mensaje acusó directamente a una de las personas que estaban con ella”.

La joven se encontraba con otras dos jóvenes en El Cairo, quienes tampoco han dado respuestas sobre lo que pasó. "No hay muchas preguntas y cosas que desconocemos (…) existen muchas versiones. No sabemos las causas, no sabemos cómo fue porque en El Cairo no nos dan un reporte claro”, indicó la prima.

Tras la muerte, sus familiares crearon otra petición en GoFundMe para poder repatriar el cuerpo y darle el último adiós a Ivonne, así como adelantar las indagaciones sobre lo ocurrido.

"El objetivo de esta recaudación es poder repatriar su cuerpo ya que desafortunadamente perdió la batalla a la que intentaba sobrevivir después de un brutal ataque mientras se encontraba en el festival ZAMNA en Cairo, Egipto. Actualmente la familia no cuenta con los recursos económicos necesarios para cubrir la repatriación", se lee en la página web, que ya cuenta con alrededor de 3.455 euros recaudados (equivalente a unos 17 millones de pesos colombianos).



¿Qué hacer cuando un colombiano fallece en el exterior?

La Cancillería de Colombia aún no se ha pronunciado públicamente sobre este caso. Sin embargo, según la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando un colombiano fallece en el exterior, se presta asistencia a la familia que puede encontrarse en ese país o en Colombia.

"El respectivo consulado orientará a la familia en la consecución de los registros locales (de defunción) y con base en el original, emitirá el Registro Civil de Defunción colombiano, que será remitido a la Notaría correspondiente, o entregado personalmente a los familiares en el extranjero o en la Coordinación de Asistencia a Connacionales en Bogotá", asegura el sitio web.

La Cancillería "podrá ofrecer a la familia repatriar a Colombia las cenizas de los connacionales que fallezcan en territorio extranjero, mediante valija diplomática, cuando no posean los recursos para hacerlo por cuenta propia".

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL