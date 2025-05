Los angustiantes mensajes que envió colombiana en Egipto antes de morir: "Nos quieren secuestrar"

La familia y amigos de Ivonne Daniela Latorre siguen exigiendo respuestas sobre lo que le sucedió a la joven de 24 años, quien murió en El Cairo, capital de Egipto, donde había viajado para asistir a un festival de música electrónica llamado Zamna, que se llevaba a cabo entre el 25 y el 26 de abril.

Ivonne llegó a tierras egipcias el 24 de abril y se hospedó en el hotel Tuya. Su plan era estar en el festival, que se organizó en las Pirámides de Giza, y luego conocer el país. Sin embargo, todo cambió tres días después de su llegada, el 27 del mismo mes, cuandosu familia perdió el rastro de la joven , al parecer, luego de asistir a un 'after' del evento.

Dos días después, los allegados de Ivonne lograron ubicarla. Se encontraba en un hospital público con múltiples fracturas y en estado de coma. En ese momento, una amiga decidió crear una petición en GoFundMe para que su madre pudiera viajar a Egipto y estar con ella.

"Mi amiga Ivonne, actualmente enEgipto , está atravesando un momento extremadamente difícil: se encuentra en coma y en estado crítico. Está sola, sin familia que la acompañe en ese país tan lejano. Queremos ayudar a que su mamá pueda viajar lo antes posible para estar a su lado. Su presencia no solo es un acto de amor, sino también una necesidad urgente en este momento tan delicado", se lee en la petición.

Ivonne Daniela Latorre, quien falleció en Egipto.

Su familia, gracias a la ayuda de las personas que conocieron el caso, logró viajar hasta El Cairo. Sin embargo, Ivonne falleció el pasado 4 de mayo debido a la gravedad de las heridas, por lo que se creó otra petición para poder repatriar el cuerpo a Colombia y darle un último adiós.

"El objetivo de esta recaudación es poder repatriar su cuerpo ya que desafortunadamente perdió la batalla a la que intentaba sobrevivir después de un brutal ataque mientras se encontraba en el festival ZAMNA en Cairo, Egipto. Actualmente la familia no cuenta con los recursos económicos necesarios para cubrir la repatriación", se lee en la página web.

Las personas con las que viajaba Ivonne Daniela Latorre

La familia ha dicho en diversos medios de comunicación y en redes sociales que son más las preguntas que las respuestas en el caso de la joven de 24 años, ya que las personas con las que estaba en Egipto no han dado ningún detalle de qué pudo haber pasado.

"Es un caso en investigación. Aún no tenemos muchos detalles, no sabemos cuál es la causa de muerte realmente. No es un tema fácil", dijo una de sus familiares a Noticias Caracol.

Ivonne viajó junto con Estefany Bedoya, quien fue Miss Antioquia 2023-2024, y una vez llegó a ese país conoció a otra mujer llamada Jessi Escobar, y a otros dos hombres de los cuales no se tiene mayor información.

Varias fotos y videos en redes sociales muestran a las tres mujeres disfrutando del festival. Sin embargo, el 27 de abril, luego de salir a un 'after' hacia las 9 de la mañana, todo lo sucedido sigue siendo un misterio.

Ivonne junto con Estefany Bedoya y Jessi Escobar en el festival.

Los angustiosos mensajes que envió Ivonne Daniela Latorre

Algunas de las pistas que han revelado los allegados de Ivonne en redes sociales son varios mensajes que envió la joven antes de desaparecer, diciendo que la iban a secuestrar.

—Mor, nos quieren hacer algo, nos quieren secuestrar— se lee en un mensaje enviado por Ivonne, donde anexó una última ubicación.

Luego, en otro mensaje enviado a una amiga en España, según mostró uno de los conocidos de Ivonne en X, la joven dice que "si le pasa algo" la responsable sería Jessy Escobar. Sin embargo, no da mayor información.

Los días siguientes para la familia están llenos de angustia, pues no vuelven a saber nada del paradero de Ivonne. Un amigo de la mujer contó en X que le insistieron a Estefany Bedoya, quien tampoco respondía, hasta que dio la ubicación de la joven y dijo que "cayó desde una gran altura" mientras "estaba con otras personas". "Ella no despierta (...) Yo amo a esa niña", se lee en los mensajes difundidos en redes sociales.

Tanto las autoridades egipcias como las colombianas están al tanto de la muerte. no obstante, al parecer tampoco han dado una respuesta. Mientras tanto, los amigos y familiares de Ivonne piden celeridad en las investigaciones. "Hoy le hicimos un homenaje a Ivonne Latorre en la UdeA (Universidad de Antioquia), su alma mater (...) La justicia llegará", escribió uno de susamigos.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL