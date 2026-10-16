¿Es viable que carro 'volador' de Tesla circule en las calles? José Clopatofsky explica limitaciones

La posibilidad de ver carros que puedan elevarse del suelo ha estado presente durante décadas en proyectos, prototipos y conceptos de movilidad. Ahora, Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, volvió a llamar la atención sobre esta idea con la presentación de un modelo deportivo eléctrico que ha sido descrito como un posible "carro volador" y cuya llegada se proyecta para 2028. La propuesta combina tecnologías desarrolladas en la industria automotriz con sistemas de propulsión relacionados con el trabajo de Musk en el sector aeroespacial.

Pero una cosa es conseguir que un vehículo se eleve o realice una maniobra y otra muy distinta lograr que pueda utilizarse todos los días en medio del tráfico. Para José Clopatofsky, director de la Revista Motor y analista de la industria automotriz, ese es precisamente uno de los principales puntos que deben tenerse en cuenta antes de hablar de un carro volador como una alternativa de transporte. El experto considera que, al menos bajo las características conocidas hasta ahora, su uso cotidiano tendría varias dificultades.

Publicidad

¿Por qué sería difícil que el carro volador de Tesla circule por las calles?

Una de las primeras dificultades está relacionada con la manera en que el vehículo consigue elevarse. Según explicó Clopatofsky, las demostraciones conocidas plantean unas condiciones que difícilmente podrían trasladarse al tráfico de una ciudad. "Un carro que necesita rampa, como un Hot Wheels, como carrito de los de pista, pues eso no es viable. Eso sería para hacer unas demostraciones de acrobacias en algún sitio, pero eso no es compatible con el tráfico", señaló.



A esto se suma el funcionamiento de los sistemas encargados de generar el impulso. La propuesta contempla el uso de aire comprimido y varios propulsores capaces de producir la fuerza necesaria para mover un vehículo que podría pesar alrededor de dos toneladas. Para Clopatofsky, generar semejante fuerza implica resolver qué ocurre alrededor cuando los sistemas de propulsión entran en funcionamiento. "El tráfico y las calles y el mugre y todo eso, pues ahí vemos exactamente el polvero que se levanta (...) eso no lo hace compatible con el tráfico", explicó.



El problema sería especialmente importante si el sistema necesita expulsar aire a gran presión. A diferencia de una demostración realizada en un espacio controlado, una calle tiene peatones, otros vehículos, elementos de infraestructura y diferentes condiciones que tendrían que contemplarse antes de autorizar una tecnología de estas características. Por esa razón, el analista considera que el modelo debe entenderse, por ahora, más como una demostración tecnológica que como un automóvil listo para convertirse en una alternativa de movilidad. "Yo creo que es un demostrador de las tecnologías y las ideas de Musk, es decir, es una alegoría de lo que puede ser el futuro", sostuvo.



¿Es realmente un carro volador?

Clopatofsky también hizo una distinción sobre lo que significa hablar de un automóvil capaz de volar. En términos tradicionales, un vehículo que pretende despegar como un avión necesitaría alas y espacio suficiente para alcanzar la velocidad necesaria antes de elevarse. La otra alternativa sería un sistema de despegue vertical, similar al concepto que actualmente se desarrolla para algunos taxis aéreos y drones de transporte de pasajeros. "Si es un carro volador, como carro volador tiene que tener alas, y para tener alas el carro necesita una pista para coger velocidad y poderse elevar. Ahora, que sea un dron, que vaya a ascenso vertical, como están planteando los taxis urbanos ahora (...) eso es otra cosa", explicó.

Publicidad

Precisamente allí aparece una diferencia importante frente a los helicópteros y otros vehículos aéreos que ya permiten movilizar pasajeros entre determinados puntos. Los helicópteros cuentan con un sistema diseñado específicamente para despegar y aterrizar verticalmente, mientras que los proyectos de drones eléctricos buscan desarrollar una función similar mediante diferentes rotores. El vehículo presentado por Musk, en cambio, combina características de un automóvil con sistemas de propulsión que permitirían realizar determinadas maniobras. "No es un carro volador, es un carro que lo botan, da una vuelta y se cae. No vuela", afirmó.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL