Esta es la isla más pequeña del mundo, mide 306 m2: ¿hay personas que habiten allí?

Imagine un lugar tan pequeño que apenas tiene espacio para una casa, un árbol y un par de arbustos. Este lugar existe y está situada en Estados Unidos y Canadá, es conocida por ser la isla más pequeña del mundo con habitantes.



La isla más pequeña del mundo

Just Room Enough Island se encuentra en el río San Lorenzo, entre el estado de Nueva York y la provincia de Ontario, Canadá. Esta isla forma parte del archipiélago de las Mil Islas (Thousand Islands), una región conocida por su belleza natural y su abundancia de pequeñas islas.

La isla tiene una superficie de aproximadamente 306 metros cuadrados, lo que equivale al tamaño de una cancha de tenis.

>>> Vea aquí: ¿Sabía que la isla más sobrepoblada del mundo está en Colombia? Queda a 5 horas de Bogotá

Historia de Just Room Enough Island

La isla fue adquirida en la década de 1950 por la familia Sizeland, quienes buscaban un lugar tranquilo para sus vacaciones. Originalmente llamada Hub Island, fue renombrada a Just Room Enough Island debido a su reducido tamaño.

Publicidad

La familia construyó una casa que ocupa casi toda la superficie de la isla, dejando espacio solo para un árbol y algunos arbustos.



¿Hay personas habitadas en la isla?

A pesar de su diminuto tamaño, Just Room Enough Island está habitada. La familia Sizeland utiliza la isla como su retiro vacacional, disfrutando de la tranquilidad y el aislamiento que ofrece.

Sin embargo, la isla no está habitada de manera permanente. Los Sizeland solo la visitan durante ciertas épocas del año, principalmente en verano.



Desafíos y curiosidades

Vivir en una isla tan pequeña presenta varios desafíos. La falta de espacio significa que no hay lugar para jardines, caminos o cualquier otra infraestructura común en islas más grandes. Además, es un destino turístico popular, lo que puede interrumpir la tranquilidad que la familia busca.

Publicidad

Los turistas a menudo navegan cerca de la isla para tomar fotos y admirar la peculiaridad de este pequeño pedazo de tierra.

Comparación con otras islas pequeñas

Bishop Rock

Antes de que Just Room Enough Island obtuviera el título de la isla habitada más pequeña del mundo, este honor pertenecía a Bishop Rock, una pequeña isla en el suroeste de Gran Bretaña. Es conocida por su faro, que fue habitado hasta 1982 cuando se automatizó. Desde entonces, ha estado deshabitada.



Islas no habitadas

Existen muchas islas pequeñas en el mundo que no están habitadas. Estas, aunque fascinantes, no tienen la misma atracción que Just Room Enough Island debido a la falta de infraestructura y la imposibilidad de vivir en ellas.

Ejemplos de estas islas incluyen pequeños islotes en el Pacífico y el Atlántico que son demasiado pequeños o inhóspitos para soportar la vida humana.



¿Cómo llegar a la isla desde Colombia?

Vuelo internacional: desde Colombia, el primer paso es tomar un vuelo internacional hacia Nueva York o Toronto. Ambas ciudades tienen aeropuertos internacionales con vuelos directos desde Bogotá y otras ciudades colombianas.

desde Colombia, el primer paso es tomar un vuelo internacional hacia Nueva York o Toronto. Ambas ciudades tienen aeropuertos internacionales con vuelos directos desde Bogotá y otras ciudades colombianas. Transporte terrestre: una vez en Nueva York o Toronto, se debe viajar hacia la región de las mil islas. Desde EE. UU, se puede alquilar un coche y conducir aproximadamente 5 horas hasta Alexandria Bay, una pequeña localidad cercana a Just Room Enough Island. Desde Canadá, el viaje en coche dura alrededor de 3 horas hasta Gananoque, otra localidad cercana.

una vez en Nueva York o Toronto, se debe viajar hacia la región de las mil islas. Desde EE. UU, una pequeña localidad cercana a Just Room Enough Island. Desde Canadá, el viaje en coche dura alrededor de 3 horas hasta Gananoque, otra localidad cercana. Transporte acuático: desde Alexandria Bay o Gananoque, se puede tomar un bote o un tour en barco que recorre las mil islas. Estos tours suelen incluir una parada cerca de Just Room Enough Island, permitiendo a los visitantes admirarla desde el agua.

Recomendaciones para visitar la isla

Planificación: es recomendable planificar el viaje con antelación, especialmente durante la temporada alta de turismo en verano.

es recomendable planificar el viaje con antelación, especialmente durante la temporada alta de turismo en verano. Tours guiados: optar por una persona especializada puede ofrecer una experiencia más enriquecedora, ya que los guías suelen proporcionar información interesante sobre la historia y las características de las islas.