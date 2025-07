Hombre en Argentina mató a perro de apoyo emocional de su vecina por orinar la llanta de su auto

Un trágico suceso conmocionó a la localidad de Villa General Belgrano, en Córdoba, Argentina, donde Harry, un perro de raza Jacques Roussel que brindaba apoyo emocional a una niña con epilepsia, fue brutalmente agredido de un disparo. Al parecer, el incidente se registró el pasado 26 de junio y tras ello la familia del canino denunció el hecho en redes sociales, alegando que el presunto agresor no solo le disparó el animal, sino que también los amenazó.

Marta Valdivieso, madre de la menor de 9 años, expresó en Facebook que todo comenzó cuando Harry se escapó en la tarde del 26 de junio a eso de las 5:30 p.m.. La familia, preocupada y en medio del intenso frío, salió a buscarlo recorriendo las inmediaciones y llamándolo sin obtener respuesta. Ante esto, decidieron seguir la búsqueda al día siguiente, pero la esperanza se desvaneció cuando encontraron el cuerpo sin vida del perro, tendido en un arbusto frente a su casa, con un tiro en el pecho, un impacto que, según la madre, no fue al azar, sino intencional.

"Hace 9 meses que vivo en este barrio y sin saberlo teníamos al frente de casa un canisida, y hoy tengo que vivir con mis 3 hijas con ellos cruzando la calle sin saber en qué momento pueden volver a disparar", manifestó Valdivieso.



La presunta razón del crimen

De acuerdo con las declaraciones del padre de la niña, citadas por medios locales, el hombre habría decidido matar al animal porque este le orinaba la llanta de su vehículo. "No podemos entender cómo pudo hacer semejante aberración. Él dijo que lo mató porque le orinaba la rueda de su auto".

Tras lo ocurrido, la familia no solo se debió enfrentar al duelo, sino también a las amenazas del presunto agresor. La mujer explicó que este el hombre, armado, los desafió con gestos que sugerían hacer uso del arma. "Ahora mis hijas tienen miedo de jugar en el patio o andar en bici (...).Estamos partidos al medio. Con el corazón en la mano, con miedo".



Más que una mascota un ser querido

Valdivieso explicó que Harry acostumbraba a dormir con su hija, pues de esta manera la contenía de sus ataques de epilepsia. Además, antes de que las niñas se fueran al colegio el perrito salía al carro a despedirlas. "Para vos fue un perro, pero para nosotros no (...). Mis hijas lloran preguntando por Harry. Todavía no me entra en la cabeza, no lo puedo entender". Ahora la menor está fuertemente conmocionada por la perdida de su amigo peludo. "Mi hija no se encuentra bien", añadió el padre de esta.

Según el medio argentino Cadena3, Alejando Carballo, fiscal de Río Tercero realizó un allanamiento en la vivienda del implicado y en ese lugar logró confiscar el arma y proceder con la detención del hombre, a quien se le acusa de actos de crueldad animal, daños y amenazas. Por los hechos, este podría enfrentar una pena de 15 días a un mes en prisión. La familia relató que el perro había sido comprado exclusivamente para brindarle apoyo emocional a su hija, pues las características de su raza lo hacían idóneo para ello.

"Espero que se haga JUSTICIA por Harry porque no me voy a callar. Te amamos Harry y te vamos a extrañar", puntualizó la mujer.

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL