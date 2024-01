Esta niña de 9 años se convirtió en periodista y ahora reporta la guerra entre Israel y Hamás

En lo que queda de la Franja de Gaza, una niña de 9 años se encarga de documentar la guerra entre el Ejército de Israel y Hamás. La pequeña Lama Abu Jamous se convirtió en periodista y ahora registra con su celular cómo sus compatriotas son asesinados durante los frecuentes bombardeos.



En medio de su inocencia, la menor de edad hace entrevistas a los sobrevivientes de este conflicto bélico. Ella reside en Jan Yunis, una de las zonas más bombardeadas por parte de Israel.

Desde el inicio de la guerra, ella se ha encargado de captar las muertes que dejan las incursiones en su territorio, que hoy está reducido a escombros: “Me gustaría ser periodista y me encanta el periodismo, sostener la cámara y tomar fotos de la gente. También me gusta transmitir a todos los que me rodean y el mundo entero”.

Detrás de su encanto y gran sonrisa es consciente de lo que vive su pueblo. Sus familiares la animaron a crear un perfil en Instagram y allí publicar los vejámenes que deja la guerra.

“Quiero transmitir mi mensaje al mundo entero para que pongan fin a la guerra, que afecta a los niños de Palestina, que mueren de hambre y sufren. Queremos volver a nuestras casas, escuelas, volver a jugar con nuestros amigos. Esperamos que esto termine pacíficamente”, dice la niña periodista.

Y es que de tal palo tal astilla, Lama Abu Jamous aprendió el amor por el periodismo de su papá, un reconocido comunicador social palestino.

"Desde que era muy pequeña se le vio el encantador talento de participar en discusiones, es muy sociable. Cuando la guerra comenzó, notamos que ella tenía algo que decir, tomó el teléfono y comenzó a hablar sobre la situación en Gaza, los bombardeos y el desplazamiento de personas", aseguró Ahmad Abujamos, papá de la menor.