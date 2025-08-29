Publicidad

Venezuela lanza advertencia a Estados Unidos: "Les va a ir peor. Seremos su calamidad y pesadilla"

Venezuela lanza advertencia a Estados Unidos: "Les va a ir peor. Seremos su calamidad y pesadilla"

El pronunciamiento, que lo hizo la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, se da en momentos en los que Washington plantea un despliegue militar en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Por: EFE
Actualizado: agosto 29, 2025 03:52 p. m.
La vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez.
La vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, advirtió este viernes a Estados Unidos que si agrede a Venezuela, esto será su "calamidad" y "pesadilla", luego de que el país norteamericano planteara un despliegue militar en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. "Les va a ir peor si se atreven a la agresión. Les va a ir mucho peor. Seremos su calamidad, seremos su pesadilla, y significará también la inestabilidad de todo este continente", dijo Rodríguez desde el estado Carabobo, donde participó en la jornada de alistamiento para defender a Venezuela de las "amenazas" que considera por parte de Estados Unidos.

"Cálmense, señores halcones de los Estados Unidos. Cálmense, tranquilícense, porque les van a causar un gran daño a su propio país y Venezuela estará lista y preparada. El pueblo venezolano está listo y preparado", agregó, sin mencionar nombres, en referencia a los políticos estadounidenses que favorecen el intervencionismo. De igual forma, Rodríguez manifestó que quienes "están pensando" en una "agresión militar" contra Venezuela también "les va a ir muy mal" y expresó que el país está listo para la defensa.

"Estamos listos por Venezuela, estamos prestos por Venezuela. Que nadie se atreva con nosotros porque hemos demostrado en la historia una épica intachable, inquebrantable, de soberanía y autodeterminación", aseguró la vicepresidenta en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Este viernes, Venezuela realiza la segunda etapa de alistamiento de milicianos, que se extenderá hasta el sábado, por "la defensa" del país ante las "amenazas" de Estados Unidos que denuncia el Gobierno de Nicolás Maduro, que acusa a la Administración de Donald Trump de desplegar "buques de guerra" en el mar Caribe como parte de sus "acciones hostiles".

Según el Gobierno, los venezolanos que quieran alistarse podrán acudir a 945 puntos en el país, cuando en la primera etapa, los pasados 23 y 24 de agosto, se habilitaron puestos de registro en 15.751 de las llamadas "bases populares de defensa integral", así como en cuarteles militares y plazas. Washington, que duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, acusa al líder chavista de "violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos".

Segunda etapa de alistamiento de milicianos

La segunda etapa del alistamiento de milicianos comenzó este viernes en Venezuela para "la defensa" del país ante las denunciadas por las autoridades nacionales como "amenazas" de Estados Unidos, a cuyo Gobierno acusan de desplegar "buques de guerra" en el mar Caribe como parte de sus "acciones hostiles". La llamada 'Gran Jornada de Alistamiento' comenzó con un nuevo llamado del presidente Nicolás Maduro a través de redes sociales a registrarse hoy y mañana sábado "en defensa de la paz y la libertad que merece la patria".

Un video que compartió el jefe de Estado, que muestra imágenes del proceso de alistamiento del pasado fin de semana y de la bandera tricolor venezolana, invita a los ciudadanos a acudir "con lealtad y compromiso" y a aprovechar la "oportunidad" de inscribirse. Según el régimen chavista, los venezolanos que quieran alistarse podrán acudir a 945 puntos en el país, cuando en la primera etapa, los pasados 23 y 24 de agosto, se habilitaron puestos de registro en 15.751 de las llamadas "bases populares de defensa integral", así como en cuarteles militares y plazas.

