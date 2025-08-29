La extraña obsesión de atacante responsable de tiroteo en colegio de Estados Unidos: "Expresó odio"

Los estudiantes de un escuela católica en el sur de Minneapolis, Estados Unidos, vivieron momentos de pánico luego de que una persona vestida de negro disparó con un rifle, dejando a dos menores de edad muertos. La atacante, quien se identificaba como una mujer trans, disparó a través de las ventanas de la Iglesia de la Anunciación en la mayor ciudad del estado de Minnesota, mientras decenas de jóvenes asistían a una misa para celebrar la primera semana de regreso a clases.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Dos niños, de ocho y diez años, murieron en los bancos de la iglesia durante el ataque, mientras que el número de niños heridos subió a 15, informó el jefe de policía de la ciudad, Brian O'Hara, en rueda de prensa. También resultaron heridas tres personas de más de 80 años. Un menor está en estado crítico, y un anciano está en condición seria bajo atención médica de la clínica Hennepin, dijo el CEO Thomas Klemond a periodistas.

La policía encontró 116 cartuchos de rifle y tres cartuchos de escopeta en la escena, así como un cartucho que parecía haberse quedado atascado en una pistola. El director del FBI, Kash Patel, por otro lado, lanzó una investigación por terrorismo y crimen de odio contra los católicos tras el tiroteo. El jefe del organismo agregó que se trató de "un individuo nacido hombre bajo el nombre de Robin Westman". En 2020, según las autoridades, decidió cambiarse el nombre, y dijo identificarse como mujer.



Westman publicó un perturbador video de 20 minutos en YouTube horas antes del tiroteo, grabación que fue eliminada de la plataforma tras lo ocurrido. En el clip mostraba, mientras se reía, múltiples armas, balas y escritos perturbadores, incluyendo un manifiesto de lo que tenía planeado.



La extraña obsesión de atacante de colegio en Minneapolis

La agresora, de 23 años, se quitó la vida después del atentado, y dejó un manifiesto, videos en línea y cientos de páginas de escritos que los investigadores examinan en busca de un motivo. "Expresó odio hacia casi todos los grupos imaginables", incluidos mexicanos, cristianos y judíos, dijo el fiscal interino para Minnesota, Joseph Thompson, en conferencia de prensa.

Publicidad

El único grupo que no odiaba era "los tiradores escolares y asesinos en masa más notorios en la historia de nuestro país", a quienes "idolatraba", según Thompson. El funcionario añadió que, en particular, Westman "estaba obsesionada con la idea de matar niños".

Por otro lado, el jefe de policía detalló que las armas que usó la atacante fueron compradas legalmente y no tenía historial penal previo. NBC News agregó que en el video de YouTube también se ven notas con “pensamientos e ideas en extremo violentas”, así como una disculpa a su familia. Además, en otra de las grabaciones se observa la mano de alguien hojeando las páginas de dos cuadernos en los que se ve un boceto aproximado de la disposición de una iglesia, que la persona señala antes de clavar un cuchillo en el boceto.

Publicidad

Por otro lado, la Policía informó que su madre, identificada como Mary Grace Westman, pasó cinco años trabajando como secretaria en la escuela Annunciation hasta que se jubiló en 2021. Hay publicaciones de las mismas redes sociales de la institución en las que se le menciona e incluso agradece por sus servicios.



Rechazo por atentado en colegio de EE. UU.

Pero este año ha habido al menos 287 tiroteos masivos en el país. Cada uno, involucra al menos cuatro víctimas, fallecidas o heridas, según el Archivo de Violencia Armada. Según las autoridades, en Estados Unidos las armas superan en número a las personas y los intentos de restringir el acceso a armamento enfrentan un eterno estancamiento político. "No digan que esto se trata de pensamientos y oraciones en este momento. Estos niños estaban literalmente rezando. Era la primera semana de escuela. Estaban en una iglesia. Estos son niños que deberían estar aprendiendo con sus amigos", lanzó el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, en rueda de prensa.

El presidente Donald Trump también se pronunció, y ordenó que las banderas estadounidenses en la Casa Blanca quedaran a media asta. Asimismo, el papa León XIV -el primer estadounidense en liderar la Iglesia Católica- dijo que estaba "profundamente entristecido" por la tragedia.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de EFE y AFP

