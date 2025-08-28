Liberan a los 33 soldados que habían sido secuestrados en el municipio de El Retorno, en Guaviare

Los 33 soldados del Ejército Nacional que había sido secuestrados en el municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare, quedaron en libertad durante la noche de este jueves. Noticias Caracol conoció que los 33 uniformados están en buenas condiciones de salud y son trasladados a San José del Guaviare, capital de ese departamento.

"En este momento se retiran los soldados de la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare", escribió en su cuenta de X la defensora del Pueblo, Iris Marín. "Llamamos a no estigmatizar a la comunidad, que ha sufrido en una zona de conflicto armado en la que se desarrollaron operativos militares en los últimos días", agregó.

Los uniformados habían sido secuestrados el pasado martes durante una operación contra las disidencias de las extintas FARC. Una comisión del Gobierno nacional y de organismos internacionales de derechos humanos se desplazaron a la vereda Nueva York para dialogar directamente con las comunidades y garantizar la liberación pacífica de los soldados e infantes de marina. El Ministerio de Defensa informó que interpuso denuncia penal por secuestro, obstrucción a la función pública y asonada.



El secuestro se produjo en la misma zona rural donde el pasado domingo fue abatido Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito, uno de los principales jefes del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las extintas FARC, como parte de una operación contra esa guerrilla liderada por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el criminal era responsable de consolidar corredores estratégicos del narcotráfico en los departamentos de Meta y Guaviare para fortalecer ese grupo guerrillero.

Luego de su muerte, se produjeron nuevos combates que dejaron otros diez disidentes muertos y, posteriormente, la comunidad impidió la movilidad de la tropa, reteniendo a los 33 uniformados. "Eso es un secuestro, va contra la voluntad de los soldados", recalcó el ministro, quien calificó la retención como una acción "ilegal y delictiva" que debe resolverse de manera inmediata.

Las Fuerzas Militares mantuvieron refuerzos en la zona mientras avanzaron los diálogos para garantizar la seguridad de sus tropas, en un contexto de alta tensión por la presión de los grupos armados ilegales y la vulnerabilidad de las comunidades locales.

