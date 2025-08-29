¿Quién es Natalia Nagovitsina, la alpinista atrapada en las montañas de Kirguistán?

El mundo dsigue impactado por lo ocurrido con la alpinista Natalia Nagovitsina, quien a pesar de los distintos esfuerzos para ser rescatada del Pico de la Victoria hace dos semanas, ha sido declarada muerta inicialmente luego de que en la última inspección con drones y cámaras térmicas en la zona, se revelara que no hay señales de vida en el lugar donde se encontraba. Esto llevó a la confirmación de la suspensión indefinida de las labores de rescate el pasado miércoles, 27 de agosto. Las autoridades de Kirguistán han anunciado que buscarán sus restos en primavera.



¿Cómo quedó atrapada a tan gran altura?

La pesadilla de Nagovitsina comenzó el 12 de agosto de 2025, cuando, después de alcanzar la cima del Pico de la Victoria junto a un grupo de expertos, se fracturó una pierna en el descenso. En medio de condiciones extremas, con temperaturas de hasta -28°C, tormentas de nieve y vientos intensos, sus compañeros se vieron obligados a dejarla sola con un saco de dormir y descender en busca de ayuda, dado lo intransitable del terreno.

Desde ese momento, la búsqueda de Natalia se tornó un desafío a causa de la adversidad. Tres días después del accidente, el alpinista italiano Luca Sinigaglia, de 49 años, logró llegar hasta ella, proporcionándole una tienda de campaña, comida, agua y una cocina a gas. Sin embargo, en un trágico giro, Sinigaglia falleció por congelación mientras descendía por sus propios medios. Posteriormente, el 17 de agosto, un helicóptero militar MI-8 enviado para el rescate se estrelló, dejando a varios rescatistas gravemente heridos y solo un alpinista pudo alcanzar a Natalia, pero sin poder bajarla por sí mismo.

Luego de tantos intentos, el pasado 22 de agosto, las autoridades de Kirguistán habían suspendido las operaciones de rescate, alegando la ausencia de señales de vida, las condiciones climáticas hostiles y el peligro extremo del terreno, lo que hacía que fuera muy complicado sacarla de ahí. No obstante, Mijaíl Nagovitsin, el hijo de Natalia de 27 años, se negó a aceptar el fin de la búsqueda, insistiendo en que su madre seguía con vida, aferrándose a un video captado por un dron el 19 de agosto, donde se veía a Natalia haciendo una señal con la mano, siete días después de perder el contacto, lo que le daba esperanzas. Así que Mijaíl solicitó una nueva grabación aérea con drones térmicos para confirmar el estado de su madre. Lamentablemente, el análisis de los datos obtenidos no fue el esperado. Mientras tanto, el Ministerio del Interior de Kirguistán ha iniciado una investigación para determinar si hubo responsabilidades en los errores durante las operaciones de rescate y busca esclarecer si es necesario abrir un proceso penal.



¿Quién es Natalia Nagovitsina?

Natalia fue una experimentada alpinista rusa de 47 años que quedó atrapada en el Pico de la Victoria hace dos semanas, a un altura de 7.000 metros, siendo esta una de las montañas más desafiantes de Kirguistán. Tras varios intentos fallidos de rescate, las autoridades la han declarado "presuntamente muerta", un anuncio que ha reavivado el dolor por una tragedia similar que marcó a su familia hace apenas cuatro años.



En 2021, Natalia y su esposo, Sergei, vivieron una situación similar en el pico Khan-Tengri, la segunda montaña más alta de las Tien Shan. Toda su aventura y tragedia quedó registrada en el documental 'Quédate con Khan Tengri. Tragedia en la montaña', que se lanzó en 2022. La noche luego de que la pareja alcanzara la cima del pico, Sergei empezó a mostrar señales de que no se encontraba en buen estado. De acuerdo con las grabaciones, se evidenciaba que el hombre no podía sentarse, constantemente se caía de lado y no podía hablar bien.

Luego de que la alpinista alertara sobre la situación al equipo que los esperaba abajo, las autoridades determinaron que el hombre sufría un derrame cerebral a 22.638 pies de altura. A pesar de que los rescatistas le instaron a abandonarlo para salvarse, Natalia se negó firmemente, declarando que no temía morir, sino quedar discapacitada y perder sus extremidades. Aunque un equipo de rescate llegó hasta ellos, Sergei, en un estado de delirio, se soltó de las cuerdas durante el descenso y cayó al vacío; su cuerpo nunca fue encontrado. En 2022, Natalia regresó al Khan-Tengri para colocar una placa en honor a su esposo.

ANDRÉS ADAMES

NOTICIAS CARACOL