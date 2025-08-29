Chavismo usa IA para que hasta José Gregorio Hernández pida unirse a milicias de Venezuela

Nicolás Maduro llamó a una segunda jornada de alistamiento el último fin de semana de agosto en la Milicia Bolivariana, un componente castrense integrado por civiles que exhiben una alta carga ideológica, para hacer frente a la posible amenaza de una invasión de Estados Unidos en Venezuela.

Según el líder del régimen, la Fuerza Armada cuenta con 4,5 millones de milicianos, aunque expertos ponen la cifra en duda.

Es así como la campaña ‘Yo me alisto’ ha cobrado más relevancia en redes sociales y los partidarios del chavismo han usado la inteligencia artificial para que personajes relevantes en la historia de Venezuela inviten a los ciudadanos a sumarse a las milicias. (Lea también: Nicolás Maduro le agradece a Gustavo Petro por militarizar la frontera entre Colombia y Venezuela)



¿Quiénes aparecen invitando a unirse en las milicias de Venezuela?

Simón Bolívar es uno de los próceres usados por los chavistas. En uno de los mensajes hechos con IA en los que aparece el Libertador, este dice “hoy la libertad se defiende con tu voz y tu presencia, yo me alisto”.



También aparecen la Negra Hipólita, que crio al Libertador, y Simón Rodríguez, profesor de Bolívar, quien expresa “seguimos alistando a nuestra milicia”. Otros personajes recreados con inteligencia artificial son: Manuelita Sáenz, Antonio José de Sucre, Rómulo Gallegos, Luis Beltrán Prieto, Luisa Cáceres de Arismendi, Andrés Eloy Blanco y el doctor José Gregorio Hernández, próximo a ser canonizado.

Yo me alisto porque José Gregorio cuidó de su pueblo, y hoy sigo su ejemplo. Con humildad y coraje, defiendo a Venezuela, mi hogar, mi razón de ser. ¡Por nuestra tierra, siempre adelante! #YoMeAlisto #ONCALaVozDeEcos #UnLeashDracarys pic.twitter.com/6yzXKVU7gW — Ana G Pinto (@AnaGPinto1) August 24, 2025

Segunda jornada de alistamiento en milicias de Venezuela

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, anunció que habrá "más de 1.000 puntos" de alistamiento de milicianos este último fin de semana de agosto, a fin de incrementar el registro de voluntarios convocado por Maduro.

"Nos vamos a organizar en más de 1.000 puntos. Ya el nivel de organización esta vez es mucho mayor", dijo Padrino, explicando que "vamos a estar en plazas principales, en plazas Bolívar, en otros espacios emblemáticos", para de, esa manera, decir "no al imperialismo, no a la mentira, no a la manipulación, no a la agresión militar y no al intervencionismo".

Maduro llamó nuevamente a los ciudadanos a alistarse. "Luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer, hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial", expresó el líder del régimen en un acto con militares.

"Ni sanciones, ni bloqueos, ni guerra psicológica ni asedio", siguió. "No han podido ni podrán, no hay forma de que le entren a Venezuela", añadió en un acto militar, donde la Fuerza Armada venezolana, bautizada como bolivariana por Chávez, no oculta su politización. "¡Chávez vive!" es hoy su saludo oficial.

"Dudar es traición", se leía en los escudos que portaban parte de los 1.000 efectivos que terminaron un curso de "operaciones especiales revolucionarias" y presentaron un simulacro ante Maduro.

"¡Honor, sacrificio, honor y revolución!", lanzó el coronel Ramos Salazar, jefe del ejercicio. "Hoy mi comandante en jefe, cuando somos asediados por el imperio más genocida en la historia de la humanidad, los Estados Unidos de Norteamérica, (...) los operadores especiales revolucionarios nos colocamos en la primera línea de batalla para defender la patria de Bolívar y Chávez", dijeron.

