Falleció Jorge Messi, padre de Lionel Messi: el hombre que impulsó la carrera del campeón del mundo

Jorge Messi, padre de Lionel Messi y una de las figuras más influyentes en la vida y carrera del capitán de la selección argentina. Según confirmó el medio argentino La Nación, falleció a los 68 años en una clínica de Rosario,,donde permanecía internado debido a complicaciones derivadas de una enfermedad que enfrentaba desde hace tiempo y que se agravó en los últimos dos días.

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La noticia fue dada a conocer por medios locales. Su muerte genera conmoción en el mundo del fútbol, ya que Jorge Messi fue mucho más que el padre del considerado uno de los mejores futbolistas de la historia: también fue su representante, su principal respaldo y una pieza clave en las decisiones que marcaron la trayectoria deportiva de Lionel Messi.



Jorge Messi, el hombre detrás de la carrera de Lionel Messi

Jorge Messi nació en Rosario, Santa Fe, el 1 de enero de 1958. Estaba casado con Celia María Cuccittini y era padre de cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol.

Desde los primeros años del futbolista rosarino, Jorge Messi estuvo presente en cada una de las etapas más importantes de su desarrollo. Antes de convertirse en representante de su hijo, trabajaba como supervisor en una fábrica metalúrgica en Rosario.



Su papel cambió por completo cuando Lionel Messi fue diagnosticado con un déficit de la hormona de crecimiento. Ante la dificultad para costear el tratamiento, Jorge tomó una de las decisiones más trascendentales para la familia: viajar con su hijo a España para buscar una oportunidad en el FC Barcelona.



Esa apuesta resultó decisiva. El club catalán aceptó incorporar al joven talento y asumir el tratamiento médico que necesitaba, un paso que transformó la historia del jugador y, posteriormente, la del fútbol mundial. Con el paso de los años, Jorge Messi dejó su actividad laboral para convertirse en el agente oficial y representante comercial de Lionel. Desde esa posición gestionó las principales negociaciones de la carrera del argentino, incluyendo sus etapas en el FC Barcelona, París Saint-Germain e Inter Miami, siempre manteniendo un perfil reservado frente a los medios.

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Además de encargarse de los asuntos profesionales del futbolista, Jorge Messi fue una presencia constante durante los momentos más significativos de su vida deportiva. Cuando la familia se trasladó inicialmente a Barcelona, Jorge permaneció junto a Lionel mientras Celia María Cuccittini, regresó a Argentina con los otros hijos del matrimonio. Ese periodo representó un gran desafío para ambos.

En una entrevista concedida años atrás a Sports Illustrated, Jorge recordó aquella etapa: "Leo necesita a su madre, y yo necesitaba ver a mi hija. Durante los primeros tres años, Leo solo veía a su madre cada cuatro meses".Por su parte, Lionel también habló sobre ese proceso de adaptación:

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"Fue muy duro para mí. Hubo momentos en los que me sentí muy triste y eché de menos mi casa, pero nunca pensé en irme. Sabía que quería quedarme y seguir jugando".

Un padre orgulloso de la persona antes que del futbolista

Aunque Lionel Messi acumuló títulos, Balones de Oro y múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera, Jorge siempre manifestó que el mayor motivo de orgullo no eran los éxitos deportivos.

En declaraciones recogidas en el libro My Son the Soccer Player: The Secrets of the World's Greatest Players as Told by Their Parents y citadas por la revista People, expresó:

"Siempre digo lo mismo: lo que me enorgullece es quién es Leo como persona". Y agregó: "Por supuesto, estamos orgullosos de él por sus triunfos en el fútbol, pero lo que más nos importa es que es una buena persona. Todos estamos orgullosos de él por eso. Su éxito en otros ámbitos es consecuencia de la persona que es".

La enfermedad que enfrentaba Jorge Messi

El estado de salud de Jorge Messi había permanecido bajo estricta reserva por decisión de la familia. Sin embargo, el pasado 18 de junio, los Messi difundieron un comunicado para confirmar que atravesaba un delicado momento médico y pedir respeto por su privacidad.

En ese mensaje, la familia señaló: "En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".Además, rechazó las versiones que circulaban en ese momento sobre su condición de salud.

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"La familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".También aclaró que únicamente el círculo familiar tenía información veraz sobre el estado de Jorge Messi y pidió prudencia frente a cualquier rumor.